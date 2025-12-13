Sobota, 13. 12. 2025, 15.54
20 minut
Biatlon, Hochfilzen, štafeta (ž)
Štafetna zmaga Švedski, Slovenke po obupnem streljanju ujete pred koncem
Švedinje so zmagovalke biatlonske štafetne tekme na 4 x 6 kilometrov v okviru preizkušenj svetovnega pokala v Hochfilznu. Slovenska četverica je tekmo končala predčasno na 19. mestu, saj je vodilna tekmovalka takrat ujela tretjo slovensko biatlonko Elo Sever.
Poleg Sever, ki jo je v njeni izmeni ujela Švedinja Elvira Oeberg in tako končala slovenski nastop, so bile v slovenski ekipi še Lena Repinc (2+6), ki je po prvi izmeni predala kot 19., prav tako Polona Klemenčič (2+5), zadnja slovenska tekmovalka Živa Klemenčič pa ni dobila priložnosti za nastop.
V ospredju so Ella Halvarsson, Anna Magnusson ter Elvira in Hanna Oeberg s časom 1:06,52,4 (0+7) slavile zanesljivo zmago, za njimi so drugo mesto osvojile Norvežanke (+40,3; 0+9), tretje mesto so si priborile Nemke (+ 51,3; 0+8).
Program v Hochfilznu se bo končal v nedeljo s štafetno preizkušnjo biatloncev na 4 x 7,5 km ter žensko zasledovalno tekmo na deset kilometrov.
Izidi, štafeta, 4 x 6 km:
1. Švedska 1:06:52,4 (0+7)
(Ella Halvarsson, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg)
2. Norveška + 40,3 (0+9)
(Marthe Krakstad Johannsen, Ingrid Landmark tandrevold, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide)
3. Nemčija 51,3 (0+8)
(Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt)
4. Finska 1:01,8 (0+8)
5. Slovaška 1:18,4 (0+8)
6. Francija 1:31,7 (1+10)
...
19. Slovenija 1 krog
(Lena Repinc, Polona Klemenčič, Ela Sever, Živa Klemenčič)