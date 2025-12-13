Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
13. 12. 2025,
15.54

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lena Repinc Polona Klemenčič Živa Klemenčič Ela Sever Hochfilzen biatlon

Sobota, 13. 12. 2025, 15.54

20 minut

Biatlon, Hochfilzen, štafeta (ž)

Štafetna zmaga Švedski, Slovenke po obupnem streljanju ujete pred koncem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Švedska ženska biatlonska reprezentanca | Zmage so se veselile švedske biatlonke. | Foto Reuters

Zmage so se veselile švedske biatlonke.

Foto: Reuters

Švedinje so zmagovalke biatlonske štafetne tekme na 4 x 6 kilometrov v okviru preizkušenj svetovnega pokala v Hochfilznu. Slovenska četverica je tekmo končala predčasno na 19. mestu, saj je vodilna tekmovalka takrat ujela tretjo slovensko biatlonko Elo Sever.

Polona Klemenčič
Sportal Polona Klemenčič navdušila v Hochfilznu

Poleg Sever, ki jo je v njeni izmeni ujela Švedinja Elvira Oeberg in tako končala slovenski nastop, so bile v slovenski ekipi še Lena Repinc (2+6), ki je po prvi izmeni predala kot 19., prav tako Polona Klemenčič (2+5), zadnja slovenska tekmovalka Živa Klemenčič pa ni dobila priložnosti za nastop.

V ospredju so Ella Halvarsson, Anna Magnusson ter Elvira in Hanna Oeberg s časom 1:06,52,4 (0+7) slavile zanesljivo zmago, za njimi so drugo mesto osvojile Norvežanke (+40,3; 0+9), tretje mesto so si priborile Nemke (+ 51,3; 0+8).

Program v Hochfilznu se bo končal v nedeljo s štafetno preizkušnjo biatloncev na 4 x 7,5 km ter žensko zasledovalno tekmo na deset kilometrov.

Izidi, štafeta, 4 x 6 km:

1. Švedska                   1:06:52,4 (0+7)
(Ella Halvarsson, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg)
2. Norveška                     + 40,3 (0+9)
(Marthe Krakstad Johannsen, Ingrid Landmark tandrevold, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide)
3. Nemčija                        51,3 (0+8)
(Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt)
4. Finska                       1:01,8 (0+8)
5. Slovaška                     1:18,4 (0+8)
6. Francija                     1:31,7 (1+10)
...
19. Slovenija                    1 krog
(Lena Repinc, Polona Klemenčič, Ela Sever, Živa Klemenčič)

Preberite še:

Eric Perrot
Sportal Eric Perrot slavil na zasledovalni tekmi, Slovenci skromni
Tommaso Giacomel
Sportal Italijan najboljši v Hochfilznu, slovenski biatlonci razočarali
Ela Sever
Sportal Pred mlado Slovenko velik debi
Lena Repinc Polona Klemenčič Živa Klemenčič Ela Sever Hochfilzen biatlon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.