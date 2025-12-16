Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
16. 12. 2025,
15.30

Osveženo pred

28 minut

Torek, 16. 12. 2025, 15.30

28 minut

Potrjeno: Jakov Fak izpušča naslednje tekme

Jakov Fak Pokljuka 2025 | Jakov Fak ima poškodovan meniskus. | Foto Aleš Fevžer

Jakov Fak ima poškodovan meniskus.

Foto: Aleš Fevžer

Na Smučarski zvezi Slovenije so potrdili, da bo Jakov Fak zaradi zdravljenja poškodbe meniskusa izpustil naslednje tekme svetovnega pokala v biatlonu.

V pripravljalnem obdobju je Jakov Fak opravil vse predvidene treninge skladno z načrtom, v jesenskem času pa je začel čutiti bolečino v desnem kolenu. Opravljeni pregledi so sprva pokazali poškodbo, ki ni bila ocenjena kot alarmantna, po prvih tekmah pa se je izkazalo, da kljub temu vpliva na njegovo tekmovalno učinkovitost. Zato je Fak že med nastopi v Hochfilznu opravil dodatne specialistične preiskave, nato pa še po vrnitvi domov. Preiskave so potrdile poškodbo meniskusa.

Jakov Fak | Foto: Guliverimage Jakov Fak Foto: Guliverimage Na podlagi ugotovitev so se Fak, zdravniška ekipa in strokovno vodstvo panoge biatlon odločili za kratek tekmovalni premor in usmeritev v popolno rehabilitacijo poškodbe. Jakov bo v tem tednu opravil manjši operativni poseg, ki bo zahteval približno dva tedna mirovanja, nato pa bo nadaljeval aktivno rehabilitacijo. Predvidena vrnitev na sneg je načrtovana v drugi polovici januarja, ob predpostavki, da rehabilitacija poteka brez zapletov. Vrhunca sezone, zimskih olimpijskih iger, pri tem ne umikajo iz načrtov in poleg vrnitve na svetovni pokal ostaja jasen tekmovalni cilj.

Fak ostaja motiviran in bo tekmovanja nadaljeval takoj, ko mu bo zdravstveno stanje to omogočalo. Panoga mu bo v času rehabilitacije nudila vso potrebno podporo pri čim hitrejši in čim bolj uspešni vrnitvi na tekmovanja.

Ta teden sicer biatlonce čakajo tekme za svetovni pokal v Annecyju oziroma Le Grand Bornandu v Franciji med četrtkom in nedeljo. Nato sledi božično-novoletni premor, sezona pa se bo nadaljevala med 8. in 11. januarjem v nemškem Oberhofu.

