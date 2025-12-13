Eric Perrot slavil na zasledovalni tekmi, Slovenci skromni

Francoz Eric Perrot je zmagovalec sobotne tekme biatloncev v zasledovanju v Hochfilznu. Drugo in tretje mesto sta zasedla včerajšnji zmagovalec, Italijan Tomasso Giacomel, in Norvežan Johan Olav Botn. Slovenci so nastopili zelo skromno, saj je do točk na 31. mestu prišel zgolj Miha Dovžan.

Perrot je izstopal predvsem po dobrem strelskem nastopu, saj v štirih streljanjih ni zgrešil niti enega strela. Med 58 tekmovalci je bil eden izmed dveh (drugi je bil Kazahstanec Vladislav Kirejev na 20. mestu), ki mu je uspelo zadeti vseh 20 tarč.

Francoz je za četrto zmago v svetovnem pokalu Italijana Giacomela ugnal za dobrih deset sekund, medtem ko je bil tretjeuvrščeni Norvežan Botn počasnejši za 29 sekund. Oba najbližja zasledovalca sta sicer zgrešila po en strel.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

Slovenci v Hochfilznu ponovno niso navdušili, saj je točke z 31. mestom osvojil zgolj Miha Dovžan, medtem ko sta Jakov Fak in Lovro Planko končala na 49. oziroma 53. mestu. Dovžan in Fak sta zgrešila po tri strele, medtem ko je bil Planko neuspešen kar osemkrat.

Popoldne bo v Hochfilznu na sporedu še ženska tekma štafet, v kateri bodo za Slovenijo nastopile Lena Repinc, Polona Klemenčič, Ela Sever in Živa Klemenčič. Tekma se bo začela ob 14.15. Na startu bo 20 štafet.