Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
13. 12. 2025,
13.09

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Hochfilzen Eric Perrot biatlon

Sobota, 13. 12. 2025, 13.09

0 minut

Biatlon, Hochfilzen, zasledovanje (m)

Eric Perrot slavil na zasledovalni tekmi, Slovenci skromni

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Eric Perrot | Eric Perrot je zmagovalec zasledovalne tekme. | Foto Reuters

Eric Perrot je zmagovalec zasledovalne tekme.

Foto: Reuters

Francoz Eric Perrot je zmagovalec sobotne tekme biatloncev v zasledovanju v Hochfilznu. Drugo in tretje mesto sta zasedla včerajšnji zmagovalec, Italijan Tomasso Giacomel, in Norvežan Johan Olav Botn. Slovenci so nastopili zelo skromno, saj je do točk na 31. mestu prišel zgolj Miha Dovžan.

Perrot je izstopal predvsem po dobrem strelskem nastopu, saj v štirih streljanjih ni zgrešil niti enega strela. Med 58 tekmovalci je bil eden izmed dveh (drugi je bil Kazahstanec Vladislav Kirejev na 20. mestu), ki mu je uspelo zadeti vseh 20 tarč.

Francoz je za četrto zmago v svetovnem pokalu Italijana Giacomela ugnal za dobrih deset sekund, medtem ko je bil tretjeuvrščeni Norvežan Botn počasnejši za 29 sekund. Oba najbližja zasledovalca sta sicer zgrešila po en strel.

Najboljša trojica. | Foto: Reuters Najboljša trojica. Foto: Reuters

Slovenci v Hochfilznu ponovno niso navdušili, saj je točke z 31. mestom osvojil zgolj Miha Dovžan, medtem ko sta Jakov Fak in Lovro Planko končala na 49. oziroma 53. mestu. Dovžan in Fak sta zgrešila po tri strele, medtem ko je bil Planko neuspešen kar osemkrat.

Popoldne bo v Hochfilznu na sporedu še ženska tekma štafet, v kateri bodo za Slovenijo nastopile Lena Repinc, Polona Klemenčič, Ela Sever in Živa Klemenčič. Tekma se bo začela ob 14.15. Na startu bo 20 štafet.

Izidi, moški, zasledovanje (12,5 km):

  1. Eric Perrot (Fra)              30:06,2 (0)
  2. Tommaso Giacomel (Ita)         +  10,2 (1)
  3. Johan-Olav Botn (Nor)             29,0 (1)
  4. Philipp Horn (Nem)                47,8 (1)
  5. Johannes Dale-Skjevdal (Nor)    1:00,7 (1)
  6. Sturla Holm Laegreid            1:07,7 (2)
...
 31. Miha Dovžan (Slo)              33:49,5 (3)
 49. Jakov Fak (Slo)                34:59,5 (3)
 53. Lovro Planko (Slo)             35:28,6 (8)
...

Svetovni pokal skupno (po 5. od 21 tekem):

 1. Johan-Olav Botn (Nor)                 366 točk
 2. Tommaso Giacomel (Ita)                298
 3. Eric Perrot (Fra)                     280
 4. Sebastian Samuelsson (Šve)            253
 5. Quentin Fillon Maillet (Fra)          242
 6. Sturla Laegreid (Nor)                 237
 7.  Philipp Horn (Nem)                   203
 8.  Martin Uldal (Nor)                   180
 9. Vetle Sjastad Christiansen (Nor)      173
10. Campbell Wright (ZDA)                 160
...
38. Lovro Planko (Slo)                     30
44. Miha Dovžan (Slo)                      28
57. Jakov Fak (Slo)                        13

Polona Klemenčič
Sportal Polona Klemenčič navdušila v Hochfilznu
Tommaso Giacomel
Sportal Italijan najboljši v Hochfilznu, slovenski biatlonci razočarali

Hochfilzen Eric Perrot biatlon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.