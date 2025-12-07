Prva zmaga za Francijo, Jakov Fak pridobil kar 21 mest

Z zasledovalno tekmo v Östersundu so opravili tudi biatlonci. Franciji je prvo moško zmago v sezoni svetovnega pokala zagotovil Quentin Fillon Maillet. Z dobrim streljanjem pa je močno napredoval tudi Jakov Fak, ki se je s 49. mesta s sprinta povzpel na 28.

Tekma je bila najlepša reklama za biatlon. Do zadnjega streljanja so se za prvo mesto udarili Fillon Maillet, domači as Sebastian Samuelsson, Norvežana Johan Olav Botn in Martin Uldal, Italijan Tommaso Giacomel in še en Francoz Eric Perrot.

Z izjemo Francoza so morali vsi v kazenski krog, vseh pet tekmovalcev na vrhu pa je skupaj zgrešilo po dvakrat, kar je za 16. zmago v karieri izkoristil 33-letni Fillon Maillet pred Samuelssonom in presenečenjem sezone Botnom, ki še naprej trdno vodi v skupnem seštevku pokala. Uldal, ki je po zadnjem strelskem postanku moral v kazenski krog trikrat, je zdrsnil na 11. mesto.

Fak: Zelo težak začetek sezone zame, povsem nepričakovano

Slovenci vrhunsko uvrstitev še čakajo. Jakov Fak je močno popravil vtis s sobotnega sprinta, kjer je brez napake z orožjem zasedel zanj skromno 49. mesto. Na strelišču je bil slovenski reprezentant spet odličen, po enem kazenskem krogu pa z zelo solidnim tekom napredoval na 28. mesto.

Jakova Faka je začetek sezone presenetil. Foto: Guliverimage

"Napredek je od včeraj. Tudi tekaško je izgledalo precej bolje, a še vedno dokaj slab občutek v telesu. Upam, da bodo stvari šle na boljše. Zelo težak začetek sezone zame, povsem nepričakovano. Zdaj je, kar je. Upam, da čim prej pridem k sebi in se bom počutil boljše. Danes strelsko en zgrešen strel. Malce sem počakal in ga nato oddal v nepravem trenutku. Stoje sem naredil vse v redu. Vedno je sicer lahko hitreje. Östersund je bil za mene precej težak. Najprej moram priti domov in nato ugotoviti, kaj narediti, da bo šla forma navzgor, saj je trenutno stanje precej nepričakovano," je prvo postajo svetovnega pokala za Smučarsko zvezo Slovenije ocenil Fak.

Veseli, da je Švedska turneja za njimi

Lovro Planko in Miha Dovžan svojih uvrstitev iz sprinta nista zadržala. Planku se je streljanje podrlo na tretjem postanku, ko je moral v kazenski krog štirikrat. Na koncu je bil 40. Dovžan je štiri kazenske kroge razdelil na prvi, tretji in četrti postanek ter bil 41.

"Tri četrtine tekme je bilo zelo v redu, za eno streljanje pa še sam ne vem, kaj točno je šlo narobe. Ni bilo vetra in nisem bil 'počen', kot to rečemo mi v biatlonu. Enostavno nisem našel pike. Na koncu sem tudi v zadnjem krogu izgubil nekaj mest in ujel eno točko za svetovni pokal, čeprav sem bil na poti tudi za kaj več. Bomo znova poskusili v Hochfilznu," pa je dan povzel Planko.

"Na koncu sem tudi v zadnjem krogu izgubil nekaj mest in ujel eno točko za svetovni pokal, čeprav sem bil na poti tudi za kaj več." Foto: Guliverimage

Končno oceno je podal tudi glavni trener slovenske vrste Janez Marič: "Škoda mi je Lovra, ki je začel z relativno dobre pozicije. Zelo dobro je zadel strele leže, nato zgrešil štiri in nato še ena ničla. Preveč za tako tekmo. Sicer je ujel eno točko, a mi ga je res škoda. Dobro je, da se je Jaka danes prebudil in tudi na strelišču je naredil optimalno. Miha Dovžan pa je zgrešil kakšen strel preveč. Znova so bile sicer težke razmere in sem vesel, da je Švedska turneja za nami. Z njo ne moremo biti povsem nezadovoljni, prav tako pa ne moremo odpirati šampanjcev. Pričakoval sem nekoliko več, a verjamem, da se bo tudi nam obrnila sreča."

Biatlonska karavana bo svetovni pokal prihodnji teden nadaljevala v Hochfilznu v Avstriji.

Izidi, zasledovalno (12,5 km): 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 30:14,5 (2)

2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 6,7 (2)

3. Johan-Olav Botn (Nor) 10,3 (2)

4. Tommaso Giacomel (Ita) 15,2 (2)

5. Eric Perrot (Fra) 16,2 (2)

6. Campbell Wright (ZDA) 25,0 (0)

7. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 31,2 (2)

8. Sturla Laegreid (Nor) 43,7 (3)

9. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 54,0 (2)

10. Isak Frey (Nor) 57,1 (1)

...

28. Jakov Fak (Slo) 2:52,6 (1)

40. Lovro Planko (Slo) 3:39,1 (4)

41. Miha Dovžan (Slo) 3:54,4 (4) Svetovni pokal skupno (po 3. od 21 tekem): 1. Johan-Olav Botn (Nor) 245 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 190

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 181

4. Martin Uldal (Nor) 180

5. Sturla Laegreid (NOR) 142

6. Tommaso Giacomel (Ita) 133

7. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 130

8. Eric Perrot (Fra) 115

9. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 110

10. Philipp Nawrath (Nem) 85

...

36. Lovro Planko (Slo) 26

44. Miha Dovžan (Slo) 15

45. Jakov Fak (Slo) 13

Preberite še: