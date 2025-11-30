Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
14.45

Nedelja, 30. 11. 2025, 14.45

1 ura, 8 minut

Biatlon, Östersund, mešani pari in mešana štafeta

Prvo biatlonsko tekmo dneva dobila Šveda, Slovenca deveta

M. P., STA

Sebastian Samuelsson | Sebastian Samuelsson | Foto Guliverimage

Sebastian Samuelsson

Foto: Guliverimage

Švedska dvojica Sebastian Samuelsson in Ella Halvarsson je zmagovalka tekme mešanih parov za svetovni pokal v biatlonu. V domačem Östersundu sta ugnala norveško in francosko dvojico. Slovenca Jakov Fak in Polona Klemenčič sta zasedla deveto mesto. Ob 16.40 je na sporedu še klasična mešana štafeta.

Jakov Fak je dobro začel preizkušnjo in z eno popravo na dveh strelskih nastopih Poloni Klemenčič predal kot šesti z manj kot petimi sekundami zaostanka. Njegova reprezentančna kolegica je leže dobro streljala, v stoje pa je morala v kazenski krog, s čimer so sanje o vrhunski uvrstitvi splavale po vodi. Klemenčič je Faku predala z 51 sekundami zaostanka na devetem mestu, ta pa je položaj zadržal. V zadnjem delu preizkušnje je Polona bolje streljala, a ni mogla dohiteti tekmic pred sabo. Ciljno črto je prečkala z zaostankom 1:42,4 minute na devetem mestu.

V boju za zmago so bile ves čas v ospredju švedska, norveška in francoska dvojica. Sebastian Samuelsson je v drugi predaji povečal prednost pred Norvežanom, medtem ko je iz boja za zmago izpadla Francija po slabem strelskem nastopu Fabiena Clauda. V zadnji predaji je Ella Halvarsson z nekaj popravami vseeno ohranila prednost pred tekmicami in ciljno črto prečkala 19,1 sekunde pred Norveško, ki sta jo zastopala Sturla Holm Laegreid in Maren Kirkeeide. V zadnjem krogu je tretje mesto Franciji pritekla Camille Bened, potem ko je za las ugnala Nemko.

Biatlon, Östersund, mešani pari:

1. Švedska 35:12,1 (0+4) (Sebastian Samuelsson, Ella Halvarsson)
2. Norveška +19,1 (0+6) (Sturla Holm Laegreid, Maren Kirkeeide)
3. Francija +37,3 (1+6) (Fabien Claude, Camille Bened)
4. Nemčija +37,8 (0+3)
5. Avstrija +56,0 (0+4) (Simon Eder, Lisa Theresa Hauser)
6. Švica +1:01,8 (0+9)
7. Poljska +1:19,4 (0+5)
8. Finska +1:22,8 (0+4)
9. Slovenija +1:42,4 (1+7) (Jakov Fak, Polona Klemenčič)
10. Estonija +1:54,3 (2+10)

Ob 16.40 je na sporedu še klasična mešana štafeta. Slovenijo bodo predstavljali Lovro Planko, Anton Vidmar, Anamarija Lampič in Lena Repinc.

Svetovni pokal se bo tudi naslednji teden nadaljeval v Östersundu.

