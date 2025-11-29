Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Sobota,
29. 11. 2025,
14.46

Osveženo pred

13 minut

Biatlon, Östersund, štafeta (ž)

Francozinjam uvodna štafeta sezone, Slovenke 12.

biatlon, Francija (ž) | Francozinje so slavile na prvi preizkušnji sezone. | Foto Guliverimage

Francozinje so slavile na prvi preizkušnji sezone.

Foto: Guliverimage

Med zadnjimi zimskimi športniki so v olimpijsko sezono 2025/26 krenili biatlonci. Uvodno žensko štafeto so dobile Francozinje Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz Bouchet in Lou Jeanmonnot pred Italijankami in Čehinjami. Slovenke so osvojile 12. mesto.

Slovenija je potrdila, da ima v olimpijski sezoni velik potencial. Zelo povprečen pa je bil predvsem strelski nastop Lene Repinc v prvi predaji, ki je s šestimi popravami na strelišču v obeh položajih z zadnjim strelom reševala ekipo pred kazenskim krogom. Anamarija Lampič je šla v smučino kot 16., z dvema popravama pri streljanju stoje pa ekipo pripeljala do 10. mesta. Polona Klemenčič je nato na prvem postanku popravljala dva strela, na zadnjem enega, z zelo hitrim tekom pa sestrični Živi predala kot peta.

Ob boljšem strelskem nastopu Repinc bi bila Slovenija ob enakem nastopu tokrat v stiku z vodilnimi, z izjemno priložnostjo za visoko uvrstitev, saj so močno grešile favorizirane reprezentance Švedske, Nemčije in Norveške. Jasno je bilo, da Slovenija nima enakovredne četrte tekmovalke. Živa Klemenčič je že na prvem streljanju ob dveh popravah izgubila minuto, v drugem po dveh kazenskih krogih 1:20 minute in na koncu zasedla 12. mesto.

V ospredju so bile v drugi polovici tekme dolgo Avstrijke, a je 22-letna Anna Andexer morala celo v kazenski krog in pristala na petem mestu. Prehitela jo je tudi Švedinja Hanna Öberg, ki je zasedla četrto mesto.

V ospredju je Jeanmonnot odbila napade Italijanke Hannah Auchentaller in Čehinje Markete Davidove.

V Östersundu bo danes še moška štafetna tekma.

Izidi:

- ženske, 4 x 6 km:
1. Francija 11:11:17,9 (0+8) (Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz Bouchet, Lou Jeanmonnot)
2. Italija + 13,8 (1+9) (Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vitozzi, Hannah Auchetaller)
3. Češka 30,8 (0+8) (Jessica Jislova, Lucie Charvatova, Tereza Vobornikova, Marketa Davidova)
4. Švedska 45,5 (2+10)
5. Avstrija 1:31,8 (1+12)
6. Finska 2:09,2 (1+9)
7. Švica 2:17,5 (0+8)
8. Slovaška 2:37,9 (0+6)
9. Bolgarija 2:44,2 (0+3)
10. Poljska 2:56,7 (1+10)
...
12. Slovenija 3:56,8 (2+16) (Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič)

