Jakov Fak si želi preseči Ricca Grossa, manjka mu še ena zmaga

"V tej sezoni si želim biti boljši kot v lanski. Mislim, da je to mogoče," pred sobotnim začetkom nove sezone svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem pravi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak. Pri 38 letih spada med najstarejše udeležence svetovnega pokala, a je v prejšnji zimi dokazal, da niti približno še ni za v staro šaro. Na Pokljuki je slavil veličastno zmago, svojo deveto na najvišji ravni, in nakazal, da bo tudi na olimpijskih igrah prihodnje leto eden od glavnih slovenskih adutov za odličje. Ob Faku bodo naše barve na prvi postaji svetovnega pokala zastopali še Miha Dovžan, Toni Vidmar, Lovro Planko in Matic Bradeško.

"Lahko optimistično gledam na sezono, mislim, da sem dobro treniral, zadnji sklop priprav je šel brez težav, počutim se dobro in komaj čakam na začetek sezone," je pred odhodom na sever Evrope, kjer se bo ta konec tedna začela sezona svetovnega pokala 2025/26, povedal najbolj izkušen in tudi najuspešnejši član slovenske vrste, 38-letni veteran Jakov Fak.

Že takoj želi zavzeti svojo pozicijo

"Lani sem imel največji primanjkljaj v teku, tako da upam, da sem se s tem treningom v letošnjem pripravljalnem obdobju približal najhitrejšim." Foto: Aleš Fevžer V pripravljalnem obdobju se ni udeleževal reprezentančnih priprav in se je na olimpijsko sezono pripravljal sam, kolegom pa se je pridružil na zadnjem kampu v Obertilliachu, saj je to tirolsko prizorišče dovolj blizu doma, da je lahko proste dneve vseeno preživljal z družino.

"Mislim, da smo tudi kot ekipa dobro pripravljeni na tekmovanja in že v začetku nas čakajo štafetne tekme, tudi v teh pa se želimo dobro pomeriti z drugimi ekipami in nekako zavzeti svojo pozicijo že na začetku sezone," še pravi dvakratni svetovni prvak in nosilec dveh olimpijskih odličij.

"Stopničke so zaželene na vsaki tekmi"

Posebej razveseljivo je, da se je tako kot v prejšnji zimi izognil boleznim, ki so mu povzročale težave v zadnjih nekaj letih. Očitno je našel pravi recept, kako ostati zdrav in močan skozi celotno sezono, in to je v prejšnji zimi dobro unovčil. V skupnem seštevku svetovnega pokala je zasedel odlično deseto mesto, za nameček pa po desetletnem premoru spet stopil na oder za zmagovalce – in to pred domačini navijači na skrajšani posamični tekmi na Pokljuki, na kateri je z odličnim streljanjem pometel s konkurenco.

Za prihajajočo zimo si je zadal dvigniti še tekaško formo. "Lani sem imel največji primanjkljaj v teku, tako da upam, da sem se s tem treningom v letošnjem pripravljalnem obdobju približal najhitrejšim. S tem bi imel večje možnosti za osvajanje stopničk, ki pa so vedno zaželene, na vsaki tekmi," pravi kapetan slovenske vrste in poudarja: "V tej sezoni si želim biti boljši kot v lanski. Mislim, da je to mogoče."

Prehiteti želi nekdanjega trenerja

Na Pokljuki je slavil svojo deveto zmago v svetovnem pokalu (med te štejeta tudi dva naslova svetovnega prvaka – Ruhpoldinga 2012 in Kontiolahtija 2015), s čimer je na večni lestvici ujel nekdanja asa, Norvežana Halvarda Hanevolda in Nemca Ricca Grossa. Ta je bil dve leti tudi glavni trener slovenske reprezentance in Fak si ga prav zato močno želi prehiteti. "Kariero želim skleniti z več zmagami, kot jih imajo trenerji, ki so me trenirali," je razlagal v smehu, malo za šalo, malo pa tudi zares.

Želi si še vsaj eno zmago v svetovnem pokalu, da bi na večni lestvici prehitel nekdanjega trenerja Ricca Grossa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na vrhu te večne lestvice ostaja norveška legenda Ole Einar Björndalen z osupljivimi 95 zmagami. Kraljeval pa bo še lep čas, saj se je njegov najbližji zasledovalec, rojak Johannes Thingnes Boe, po lanski sezoni upokojil. Veličastno kariero je sklenil z 91 zmagami, tretji je Francoz Martin Fourcade (83 zmag). Med še aktivnimi biatlonci je tej zgodovinski supereliti še najbližje Francoz Quentin Fillon Maillet s 17 zmagami, eno manj ima lanski zmagovalec svetovnega pokala, Norvežan Sturla Holm Laegreid. Fak je med aktivnimi tretji, za ovratnik pa mu diha Šved Sebastian Smuelsson s sedmimi zmagami.

Konkurenca? "Zanimivo bo."

Kako pa slovenski as zdaj po odhodu bratov Boe (Johannesa Thingnesa in Tarjeija) ocenjuje konkurenco? "Da, najhitrejši tekač je sklenil kariero, kar pomeni avtomatičen napredek po lestvici," je v smehu priznal Fak in nadaljeval: "Martin Ponsiluoma je tekel le malce počasneje kot Johannes, zato bo on zdaj neko merilo glede teka. Letos pa, kakor kažejo vsi podatki in vse tekme do zdaj – ne glede na to, da je Sturla Holm Laegreid zmagal skupni seštevek v lanski sezoni – bo največji konkurent mladi Eric Perrot. Ni pa edini. Bomo videli kmalu. Saj bo zanimivo za gledati in tudi zanimivo tekmovati."

Spored svetovnega pokala v Östersundu: Sobota, 29. november:

13.15, ženska štafeta, 4 × 6 kilometrov

16.55, moška štafeta, 4 × 7,5 kilometra Nedelja, 30. november:

14.00, mešani pari

16.40, mešane štafete Torek, 2. december:

15.30, ženska posamična tekma, 15 kilometrov Sreda, 3. december:

15.30, moška posamična tekma, 20 kilometrov Petek, 5. december:

16.00 ženski šprint, 7,5 kilometra Sobota, 6. december:

16.30, moški šprint, 10 kilometrov Nedelja, 7. december:

13.15, žensko zasledovanje, 10 kilometrov

15.20, moško zasledovanje, 12,5 kilometra

