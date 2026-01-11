Švedinji Elviri Öberg tudi zasledovanje, nove točke za Klemenčič in Repinc

Švedinja Elvira Öberg, ki je v četrtek v Oberhofu dobila ženski biatlonski sprint za svetovni pokal, je bila najhitrejša tudi na današnji zasledovalni tekmi. Drugo mesto je ubranila Finka Suvi Minkkinen, ki je zaostala 16,6 sekunde, tretja pa je bila starejša sestra Öberg Hanna, ki je v zadnjem krogu ugnala Francozinjo Julio Simon.

Elvira Öberg, Minkkinen in Simon so prva tri mesta osvojile že v sprintu in bile tri četrtine zasledovanja razred zase.

Začelo se je s simultanko. Po strelski ničli so vse tri zavile v kazenski krog, pa vnovič zadele po vseh pet tarč in spremembo je omogočal le še zadnji strelski postanek. Švedinja in Finka sta bili vnovič natančni, Francozinja pa je tvegala preveč, zgrešila dve tarči in na koncu izgubila tudi mesto na zmagovalnem odru.

V ozadju je počasi napredovala Hanna Öberg, danes izjemno hitra v smučini in se kljub dvema kazenskima krogoma s 13. prebila na tretje mesto in se na zmagovalni fotografiji pridružila sestri, ki je slavila 13. v karieri. Z 10. mestom je vodstvo v svetovnem pokalu obdržala Francozinja Lou Jeanmonnot.

Kaj pa Slovenke?

Kaj vse je na zasledovanju možno, je nakazala Lena Repinc, ki je tekmo začela kot 22., s strelsko ničlo pa najprej napredovala na 13. mesto, po drugem strelskem nastopu pa je bila 15. Do konca so se nabrale štiri napake z orožjem, s 40. mestom pa je za las ujela vsaj točko.

Štirikrat je morala v kazenski krog tudi letos najboljša Slovenka Polona Klemenčič, ki je z 28. mesta po sprintu nazadovala za eno mesto. Streljanje je bilo slabo tudi pri Anamariji Lampič. Ta je 51. izhodišču iz sprinta dodala pet kazenskih krogov in ostala 51.

Polona Klemenčič je morala že po prvem strelskem postanku trikrat v kazenski krog. Foto: Guliverimage

"S tekmo nisem zadovoljna. Trije zgrešeni že na prvem postanku, da sem bila povsem pri repu tekmovalk. Nato sta sledili dve ničli, da sem se premaknila naprej. Nato še enkrat zgrešen strel, ki ga obžalujem. Tudi na progi sem se mučila. Videlo se je, da tekaško to ni bilo tisto, kar lahko pokažem. Na koncu sem izgubila samo eno mesto in zasedla 29. mesto," je za Smučarsko zvezo Slovenije tekmo povzela Klemenčič.

Tudi Repinc se je mučila: "Zelo težka tekma zame. Na progi se nisem počutila najbolje in sem zelo trpela, kar se je poznalo. Prvi del streljanja je bil sicer v redu, potem pa sem imela povsem zaledenele prste in nisem čutila nič. Vseeno na koncu nova točka. Zdaj nas čakata dva dneva premora in nato v sredo potujemo naprej."

Biatlonska karavana bo svetovni pokal prihodnji teden nadaljevala v Ruhpoldingu.

Izidi, zasledovalno (10 km): 1. Elvira Öberg (Šve) 31:38,5 (1)

2. Suvi Minkkinen (Fin) + 16,6 (1)

3. Hanna Öberg (Šve) 1:04,5 (2)

4. Julia Simon (Fra) 1:15,5 (3)

5. Franziska Preuss (Nem) 1:20,7 (2)

6. Justina Braisaz Bouchet (Fra) 1:21,8 (2)

7. Anna Magnusson (Šve) 1:41,5 (3)

8. Vanessa Voigt (Nem) 1:47,4 (0)

9. Regina Ermits (Est) 1:53,1 (0)

10. Lou Jeanmonnot (Fra) 1:54,9 (4)

...

29. Polona Klemenčič (Slo) 3:31,4 (4)

40. Lena Repinc (Slo) 4:09,2 (4)

51. Anamarija Lampič (Slo) 5:12,0 (5) Svetovni pokal, skupno: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 553 točk

2. Suvi Minkkinen (Fin) 503

2. Maren Kirkeeide (Nor) 487

4. Anna Magnusson (Šve) 441

5. Elvira Öberg (Šve) 420

6. Hanna Öberg (Šve) 395

7. Dorothea Wierer (Ita) 363

8. Camille Bened (Fra) 345

9. Lisa Vittozzi (Ita) 304

10. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 304

...

25. Polona Klemenčič (Slo) 150

50. Lena Repinc (Slo) 45

57. Anamarija Lampič (Slo) 33

