STA

Torek,
13. 1. 2026,
12.15

Torek, 13. 1. 2026, 12.15

48 minut

Pred tekmami v Ruhpoldingu

Biatlonska vrsta še naprej brez Jakova Faka

STA

Jakov Fak | Jakov Fak bo izpustil tudi tekme v Ruhpoldingu. | Foto Grega Valančič

Jakov Fak bo izpustil tudi tekme v Ruhpoldingu.

Foto: Grega Valančič

Karavana biatlonskega svetovnega pokala je tudi po Oberhofu ostala v Nemčiji, ta teden tekme pa so tekme v Ruhpoldingu na Bavarskem. Znova bo nastopila devetčlanska slovenska vrsta, ki pa še naprej pogreša Jakova Faka. Ta se bo po težavah z zdravjem predvidoma vrnil konec meseca v Novem Mestu.

Dogajanje na Bavarskem se bo v sredo začelo z žensko štafeto. Slovenske biatlonke bodo imele tako nemudoma priložnost, da ponovijo sedmo mesto iz Oberhofa, le postava bo nekoliko spremenjena.

Tradicionalno bodo nastopile Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič, v zadnjo predajo pa se vrača Živa Klemenčič, ki bo zamenjala Manco Caserman. Ta se je vrnila na tekme mladinskega pokala.

V četrtek sledi moška štafetna tekma, glavni trener Janez Marič pa je v Ruhpolding odpeljal pet Slovencev: Miho Dovžana, Lovra Planka, Tonija Vidmarja, Matica in Tadeja Repnika.

Na Bavarskem konec tedna sledita še sprinterski in zasledovalni tekmi.

