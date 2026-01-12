Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
15.15

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Sivert Guttorm Bakken Sturla Holm Laegreid Johan-Olav Botn

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 15.15

1 ura, 32 minut

Vrnitev

Biatlonec Botn se vrača na tekme prvič po smrti Bakkena

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Johan-Olav Botn | Johan-Olav Botn se po tragičnem dgodku vrača na tekme. | Foto Guliverimage

Johan-Olav Botn se po tragičnem dgodku vrača na tekme.

Foto: Guliverimage

Norveška biatlonca Johan-Olav Botn in Sturla Holm Laegreid se bosta prvič po smrti svojega sotekmovalca Siverta Guttorma Bakkena vrnila v svetovni pokal, je v ponedeljek sporočila njuna zveza.

Oba sta v ekipi za tekme, ki se začnejo v sredo v Ruhpoldingu na Bavarskem, potem ko sta zaradi bolezni izpustila tekme v Oberhofu.

Botn je 23. decembra v Italiji našel svojega prijatelja Bakkena mrtvega v hotelski sobi in se potem umaknil iz karavane v pokalu. V njegovi odsotnosti je mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala prevzel Italijan Tommaso Giacomel.

Tommas Giacomel
Sportal Čustveni prizori na biatlonski tekmi v Oberhofu
Johan-Olav Botn
Sportal Naslednje biatlonske tekme brez vodilnega v seštevku
Sivert Guttorm Bakken
Sportal Zaradi nenadne smrti uvedli poseben varnostni ukrep
Sivert Guttorm Bakken Sturla Holm Laegreid Johan-Olav Botn
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.