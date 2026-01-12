Ponedeljek, 12. 1. 2026, 15.15
Biatlonec Botn se vrača na tekme prvič po smrti Bakkena
Norveška biatlonca Johan-Olav Botn in Sturla Holm Laegreid se bosta prvič po smrti svojega sotekmovalca Siverta Guttorma Bakkena vrnila v svetovni pokal, je v ponedeljek sporočila njuna zveza.
Oba sta v ekipi za tekme, ki se začnejo v sredo v Ruhpoldingu na Bavarskem, potem ko sta zaradi bolezni izpustila tekme v Oberhofu.
Botn je 23. decembra v Italiji našel svojega prijatelja Bakkena mrtvega v hotelski sobi in se potem umaknil iz karavane v pokalu. V njegovi odsotnosti je mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala prevzel Italijan Tommaso Giacomel.