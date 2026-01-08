Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. T. K.

Četrtek,
8. 1. 2026,
13.13

Oberhof biatlon Sivert Guttorm Bakken

Četrtek, 8. 1. 2026, 13.13

58 minut

Oberhof, biatlon, sprint (m, ž)

Čustveni prizori: poklon zmagovalca pokojnemu prijatelju, Vidmar in Planko do točk

A. T. K.

Tommas Giacomel | Italijan Tommaso Giacomel je zmagovalec tekme v moškem sprintu svetovnega pokala v biatlonu v Oberhofu v Nemčiji. Zmago je poklonil pokojnemu prijatelju Sivertu Guttormu Bakkenu. | Foto Reuters

Italijan Tommaso Giacomel je zmagovalec tekme v moškem sprintu svetovnega pokala v biatlonu v Oberhofu v Nemčiji. Zmago je poklonil pokojnemu prijatelju Sivertu Guttormu Bakkenu.

Foto: Reuters

V Oberhofu v Nemčiji se danes nadaljuje sezona svetovnega pokala v biatlonu. Ob 11.30 je bil na sporedu moški sprint, ob 14.15 pa bodo nastopila še dekleta. Posebej čustveno je bilo na startu moške preizkušnje, kjer so pripravili spominsko slovesnost v spomin na pokojnega biatlonca Siverta Guttorma Bakkena, ki je konec lanskega leta umrl na višinskih pripravah v italijanskem Lavazeju. Poklonil se je mu je tudi današnji zmagovalec Tommaso Giacomel, ki je ciljno črto prečkal z dvignjenim kazalcem in pogledom, usmerjenim v nebo.

Preizkušnjo v moškem sprintu je dobil Italijan Tommaso Giacomel, točke pa sta osvojila tudi dva Slovenca. Anton Vidmar je brez zgrešenega strela osvojil 28. mesto, Lovro Planko pa je bil 34. Z nastopom je opravil tudi Matic Repnik in s 44. mestom malenkost zaostal za točkami, zasledovanje je s 53. mestom ujel še Miha Dovžan.

"Po zares zelo slabem uvodu v sezono, mi je danes končno uspel en dober dan. Dobra tekma in sem zadovoljen. Čutim še vedno, da bi lahko pokazal še kaj več. Predvsem na progi. Na strelišču sem pokazal to, kar znam in sem treniral trdo celo leto. Sem vesel. Smuči sem imel zelo konkurenčne in verjamem, da bom v prihodnjih tekmah lahko še nadgradil ta nastop," je bil po nastopu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije zadovoljen Vidmar.

Slovenski biatlonec Anton Vidmar je brez zgrešenega strela osvojil 28. mesto. | Foto: Guliverimage Slovenski biatlonec Anton Vidmar je brez zgrešenega strela osvojil 28. mesto. Foto: Guliverimage

Znova je bil zelo hiter na progi, a malce manj natančen na strelišču (1,1) Planko, ki je za reprezentančnim kolegom zaostal za 15 sekund, za zmagovalcem pa 1:57 minute. "Otresel sem se rje na prvi tekmi v novem letu. Nisem se najbolje počutil in se nisem mogel povsem odpreti. A po bolezni še nisem imel hitrih treningov in bo boljše. Edina pot je navzgor," je dejal Planko.

Čustven test za zmagovalca Giacomela

Za zmagovalca Giacomela je bila preizkušnja izjemno čustvena, saj je šlo za prvo tekmo po mnogo prezgodnji smrti njegovega tesnega prijatelja Siverta Guttorma Bakkna. Italijan je ob prečkanju ciljne črte v spomin na Norvežana dvignil desno roko, in s kazalcem pokazal v nebo.

Po desetih kilometrih je imel Giacomel 13,2 sekunde prednosti pred drugouvrščenim Philippom Nawrathom. Norvežan Dale-Skjevdal je končal na tretjem mestu (+25,2 sekunde), Giacomel ga je objel v ciljnem prostoru. Vsi trije tekmovalci, ki so stopili na stopničke, so zgrešili po en strel.

Tommaso Giacomel | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ganjeni zmagovalec Tommaso Giacomel | Foto: Reuters Ganjeni zmagovalec Tommaso Giacomel Foto: Reuters

Tommas Giacomel | Foto: Reuters Foto: Reuters

Pogreb Bakkena bo v torek v Lillehammerju

Pred tekmo v Oberhofu so pripravili spominsko slovesnost v spomin na Bakkena. Norveški biatlonci so v solzah dvignili štartno številko 1, ki je na žrebu pripadla Bakkenu, in ploskali v spomin na svojega nekdanjega sotekmovalca, ki so ga 23. decembra lani našli mrtvega v njegovi hotelski sobi v Lavazeju. Rezultati obdukcije morda ne bodo na voljo do začetka marca, poroča STA.

Bakkenov pogreb bo naslednji torek v Lillehammerju, dan pred začetkom svetovnega pokala v Ruhpoldingu. Udeležili se ga bodo tudi številni člani norveške ekipe, ki bodo v ponedeljek odleteli na Norveško in se po pogrebu v torek zvečer vrnili v Nemčijo.

Ob 14.15 se bodo na progo podala še dekleta. Glavni trener Janez Marič računa na Anamarijo Lampič, Polono Klemenčič, Leno Repinc in debitantko Manco Caserman.

Oberhof biatlon Sivert Guttorm Bakken
