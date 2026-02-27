Pomembna novost za Anamarijo Lampič, ki bo streljanje izpopolnjevala s pomočjo Guardiarisovega simulatorja

Slovenska biatlonka Anamarija Lampič bo svoje strelske sposobnosti skušala izpopolnjevati s pomočjo posebnega simulatorja. S podjetjem Guardiaris sta sklenila dogovor za razvoj trenažnega sistema SAMT, ki bo koristil celotni slovenski biatlonski reprezentanci, je danes dejal direktor podjetja Guardiaris Primož Peterca.

Primož Peterca je dejal, da bo sodelovanje z biatlonko omogočilo dodatno nadgradnjo strelskih sposobnosti, ki so v biatlonu ključne za vrhunske rezultate.

"V Guardiarisu razvijamo visokotehnološke rešitve, z Lampičevo pa sponzorsko sodelujemo že več let. Zato je bilo logično, da naredimo korak naprej v našem sodelovanju. Rezultat tega je razvoj simulatorja, s katerim bomo pomagali slovenski reprezentanci in mladim biatloncem, da bodo lahko napredovali v svojih veščinah in na naslednji olimpijadi zmagali," je dejal Peterca na današnjem dogodku v Ljubljani z naslovom Train The Brain.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Na njem so poleg Lampičeve sodelovali tudi študentje ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko ter dijaki srednje šole za strojništvo, kemijo in varovanje in jeseniške gimnazije.

Lampič: Velika dodana vrednost

Lampič je poudarila, da gre za pomemben korak v njenem razvoju. "To je zame odlična priložnost za nadgradnjo veščin, saj lahko na simulatorju treniram kadarkoli in kjerkoli. To je pomembno predvsem takrat, ko so zunaj vremenske razmere neugodne za trening. Poleg tega pa gre za tehnološko dovršen simulator, ki mi takoj ponuditi tudi povratno informacijo, kaj moram še izboljšati. Gre za veliko dodano vrednost, ki mi bo zagotovo pomagala pri nadaljnji športni poti," je dejala.

Foto: Nebojša Tejić/STA

S tem se je strinjal tudi tehnični direktor Guardiarisa Staš Hvala, ki je poudaril, da njihov sistem omogoča natančno analizo strelske tehnike in prilagajanje treninga posamezniku. To športnikom pomaga hitreje odpraviti napake in izboljšati zanesljivost nastopov. "Gre za odličen primer sodelovanja vrhunskega športa in sodobne tehnologije, ki odpira nove možnosti za razvoj biatlona v Sloveniji," je dejal.

Podjetje Guardiaris je sicer eno vodilnih slovenskih podjetij na področju razvoja digitalnih simulatorjev. Zaposluje 150 ljudi, deluje pa na 25 trgih.

Preberite še: