Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
27. 2. 2026,
18.36

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Anamarija Lampič Anamarija Lampič biatlon

Petek, 27. 2. 2026, 18.36

1 ura, 28 minut

Pomembna novost za Anamarijo Lampič, ki bo streljanje izpopolnjevala s pomočjo Guardiarisovega simulatorja

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Anamarija Lampič | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenska biatlonka Anamarija Lampič bo svoje strelske sposobnosti skušala izpopolnjevati s pomočjo posebnega simulatorja. S podjetjem Guardiaris sta sklenila dogovor za razvoj trenažnega sistema SAMT, ki bo koristil celotni slovenski biatlonski reprezentanci, je danes dejal direktor podjetja Guardiaris Primož Peterca.

Primož Peterca je dejal, da bo sodelovanje z biatlonko omogočilo dodatno nadgradnjo strelskih sposobnosti, ki so v biatlonu ključne za vrhunske rezultate.

"V Guardiarisu razvijamo visokotehnološke rešitve, z Lampičevo pa sponzorsko sodelujemo že več let. Zato je bilo logično, da naredimo korak naprej v našem sodelovanju. Rezultat tega je razvoj simulatorja, s katerim bomo pomagali slovenski reprezentanci in mladim biatloncem, da bodo lahko napredovali v svojih veščinah in na naslednji olimpijadi zmagali," je dejal Peterca na današnjem dogodku v Ljubljani z naslovom Train The Brain.

Anamarija Lampič | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

Na njem so poleg Lampičeve sodelovali tudi študentje ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko ter dijaki srednje šole za strojništvo, kemijo in varovanje in jeseniške gimnazije.

Anamarija Lampič, Anterselva, ZOI 2026
Sportal Oglasila se je Anamarija Lampič, slovenska biatlonka
Anamarija Lampič
Sportal Kakšna je prihodnost Anamarije Lampič?

Lampič: Velika dodana vrednost

Lampič je poudarila, da gre za pomemben korak v njenem razvoju. "To je zame odlična priložnost za nadgradnjo veščin, saj lahko na simulatorju treniram kadarkoli in kjerkoli. To je pomembno predvsem takrat, ko so zunaj vremenske razmere neugodne za trening. Poleg tega pa gre za tehnološko dovršen simulator, ki mi takoj ponuditi tudi povratno informacijo, kaj moram še izboljšati. Gre za veliko dodano vrednost, ki mi bo zagotovo pomagala pri nadaljnji športni poti," je dejala.

Anamarija Lampič | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

S tem se je strinjal tudi tehnični direktor Guardiarisa Staš Hvala, ki je poudaril, da njihov sistem omogoča natančno analizo strelske tehnike in prilagajanje treninga posamezniku. To športnikom pomaga hitreje odpraviti napake in izboljšati zanesljivost nastopov. "Gre za odličen primer sodelovanja vrhunskega športa in sodobne tehnologije, ki odpira nove možnosti za razvoj biatlona v Sloveniji," je dejal.

Podjetje Guardiaris je sicer eno vodilnih slovenskih podjetij na področju razvoja digitalnih simulatorjev. Zaposluje 150 ljudi, deluje pa na 25 trgih.

Preberite še:

Klemen Ferjančič, predsednik Zbora za biatlon pri SZS
Sportal Brez sprememb na vrhu slovenskega biatlona
Giacomel
Sportal Italijan, ki je zaradi težav s srcem odstopil na OI, prestal operacijo
Franjo Bobinac Nika Prevc
Sportal Bobinac: Slovenija ostaja športna velesila. Vogrinec: Skrbi me.
Oceane Michelon
Sportal Za konec dvojna francoska zmaga in češko presenečenje
biatlon ZOI Jakov Fak
Sportal Fak: Imel sem precej višje cilje

Anamarija Lampič Anamarija Lampič biatlon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.