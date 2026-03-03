Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
3. 3. 2026,
17.00

Osveženo pred

30 minut

Benjamin Šeško Jaka Bijol Leeds United Chelsea Manchester City Manchester United Liverpool Arsenal Premier League angleško prvenstvo

Angleško prvenstvo, 29. krog

Za Bijola in Leeds pomembna tekma v boju za obstanek

M. P.

Jaka Bijol in soigralci v torek zvečer igrajo proti Sunderlandu. | Foto Gulliverimage

Jaka Bijol in soigralci v torek zvečer igrajo proti Sunderlandu.

Foto: Gulliverimage

Marsikje po Evropi se sredi tega tedna igrajo pokalne tekme, na angleških nogometnih zelenicah pa se nadaljuje prvoligaški ples. V 29. krogu bo Jaka Bijol z Leedsom gostil Sunderland. Tekma je ta torek ob 20.30. Benjamin Šeško in njegov Manchester United v sredo ob 21.15 gostujeta v Newcastlu.

Benjamin Šeško, Manchester United : Crystal Palace
Sportal Vroči Šeško znova junak Uniteda, Arsenal slavil na derbiju

Benjamina Šeška so izbrali za Manchestrovega igralca meseca februarja. | Foto: Manchester United Benjamina Šeška so izbrali za Manchestrovega igralca meseca februarja. Foto: Manchester United Leeds in Sunderland sta se lani vrnila v angleško premier ligo, dobro jima kaže, da bosta med elito tudi ostala. Leeds, ki gosti torkov dvoboj, je na 15. mestu in šest točk nad območjem izpada, Sunderland je tri mesta in šest točk višje. Leeds je brez zmage zadnje tri tekme, Sunderland pa zadnje štiri. Ko so se med sabo pomerili decembra, je bilo 1:1. Jako Bijola pričakujemo v prvi postavi. 

Benjamin Šeško v igro še naprej vstopa s klopi, a pogosto rešuje Manchester United. V premier ligi je dosegel že osem zadetkov. Navijači Manchestra so ga izbrali za igralca meseca februarja. Na zadnjih sedmih tekmah so rdeči vragi zmagali šestkrat. So na tretjem mestu prvenstvene lestvice, a že visokih 13 točk za vodilnim Arsenalom in osem za Manchester Cityjem. Newcastle, ki je eno od razočaranj sezone, je s 15 točkami manj od Manchestra na 13. mestu. Na zadnjih petih tekmah je izgubil štirikrat. Decembra je medsebojno tekmo z 1:0 dobil Manchester.

Arsenal v sredo zvečer gostuje v Brightonu, Manchester City pa gosti Nottingham.

Angleško prvenstvo, 29. krog:

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec:

Četrtek, 5. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

22 – Haaland (Man City)
18 – Igor Thiago (Brentford)
14 – Semenyo (Man City)
11 – Ekitike (Liverpool), Joao Pedro (Chelsea)
10 – Calvert-Lewin (Leeds), Gyökeres (Arsenal), Welbeck (Brighton)
9 – Bruno Guimaraes (Newcastle), Mbeumo (Man United), Wilson (Fulham)
8 Benjamin Šeško (Man United) ...
...
1 – Jaka Bijol (Leeds United)

