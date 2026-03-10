"Primož je za enotedenske dirke najboljši kolesar na planetu, Jan pa raznovrsten kot švicarski nož"

S športnim direktorjem Christianom Pömerjem o pomenu slovenskih kolesarjev Primoža Rogliča in Jana Tratnika za ekipo Red Bull–BORA–hansgrohe ter o pristopu k dirki Tirreno–Adriatico, ki bo za Rogliča prvi tekmovalni test nove sezone.

S kronometrsko etapo dirke od Tirenskega do Jadranskega morja po cestah obmorskega mesta Lido di Camaiore v italijanski Toskani se je v ponedeljek sezona začela tudi za Primoža Rogliča. 36-letnemu šampionu je spomladanska etapna italijanska dirka dobro znana in mu je tudi pri srcu. Na petih nastopih je dvakrat slavil v skupnem seštevku, ob tem pa zbral še štiri etapne zmage.

"Primož je eden najboljših še živečih kolesarjev v zgodovini in zelo ponosen sem, da mu lahko na prvi dirki po zimskem premoru pomagam do najboljšega možnega rezultata." Foto: Ana Kovač

"Primož je nedvomni kapetan, a vseeno želimo imeti možnost igranja na več kart"

Strategija ekipe je jasna, je v pogovoru za Sportal pred začetkom dirke poudaril športni direktor Christian Pömer.

"Precej preprosto je, Primož je najboljši kolesar na planetu za enotedenske dirke. Ko imaš takšnega kolesarja v ekipi, se ni težko odločiti, kako bomo pristopili k dirki. Kljub Jaiju Hindleyju v ekipi je Primož nedvomno naš kapetan na dirki Tirreno–Adriatico, a glede na traso in dejstvo, da bo dirka po profilu zelo odprta vse do pete ali šeste etape, si želimo imeti tudi možnost taktičnega igranja na več kart," je pojasnil, kako se bodo lotili prestižne italijanske etapne dirke, kjer zmagovalec obleče modro majico in domov odnese Neptunov trizob, eno najlepših lovorik v svetu kolesarstva.

Tudi glede spoštovanja in pomena Rogliča v ekipi, kljub prihodu Remca Evenepoela in lanskim izjemnim predstavam Floriana Lipowitza, po Pömerjevih besedah ni nobenega dvoma.

"Primož je izjemno pomemben za našo ekipo. Je eden najboljših še živečih kolesarjev v zgodovini in zelo ponosen sem, da mu lahko na prvi dirki po zimskem premoru pomagam do najboljšega možnega rezultata."

Foto: Ana Kovač

Roglič se je na sezono pripravljal na Tenerifu, priljubljeni počitniški destinaciji, pa tudi pripravljalni bazi številnih profesionalnih kolesarjev. Kot je povedal že na novinarski konferenci pred začetkom dirke, tam nikakor ni bil na dopustu, ampak je trdo treniral.

"Na pripravah smo veliko poudarka namenili tudi treningu kronometra, ne samo za Tirreno, ampak tudi za druge dirke v sezoni. Primož je olimpijski prvak v tej disciplini in vemo, da želi tudi tukaj narediti rezultat," je dodal Pömer.

Trdo delo je očitno obrodilo sadove. Roglič je bil na uvodnem, povsem ravninskem kronometru, ki mu praviloma ne ustreza, sedmi, a drugi od favoritov, boljši tudi od glavnega tekmeca za skupno zmago Isaaca Del Tora iz Pogačarjeve ekipe UAE Emirates.

Ekipa Red Bull–BORA–hansgrohe za dirko Tirenno–Adriatico:

Primož Roglič, Jan Tratnik, Giulio Pellizzari, Jai Hindley, Giovani Aleotti, Gianni Moscon, Danny van Poppel

Jan Tratnik – človek številnih talentov

Pömer zelo ceni tudi prispevek drugega Slovenca v ekipi, Jana Tratnika, ki je pred dirkoe dveh morij letos nastopil na enodnevni dirki v Figuerasu in etapni dirki po Algarveju.

"Jana vedno imenujem kar švicarski nož iz Slovenije, mislim, da to pove dovolj. Človek je izjemno raznovrsten, pravi ‘multitool’. Ko sva skupaj na dirki, ga imam zelo rad na radijski zvezi kot kapetana na cesti. Ima odličen odnos s Primožem in je izjemno pomemben člen ekipe."

Foto: Ana Kovač

Kaj pa dirka po Sloveniji?

Za konec smo Pömerja vprašali tudi o morebitni zasedbi ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe na letošnji dirki po Sloveniji, ki bo na sporedu med 17. in 21. junijem. Tratnik je že napovedal svoj nastop, na spletni strani ProCyclingStats je med potniki na slovensko pentljo tudi Florian Lipowitz, lani tretji na Touru. Lahko razkrije še kakšno ime?

"Mislim, da je za to še prezgodaj. Zdaj smo tukaj, da naredimo čim boljši rezultat na Tirennu. Najprej na kronometru, nato pa v skupni razvrstitvi. Zvečer se bomo usedli in pripravili podroben načrt za nadaljevanje dirke," je pogovor sklenil Pömer in kalkulacije o sestavi ekipe za najpomembnejšo slovensko dirko za zdaj ohranil zase.

Boj za Naptunov trizob se bo danes nadaljeval z zahtevno, v drugem delu zelo razgibano etapo od Camaioreja do San Gimignana.

Profil trase 2. etape dirke Tirenno-Adriatico:

Zadnji del trase:

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: