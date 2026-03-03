Čiščenje fasade: cena, postopek in kako prihraniti

Fasada je eden najbolj izpostavljenih delov vsakega objekta, saj je vsakodnevno pod vplivom vremenskih razmer, vlage in onesnaženega zraka. Sčasoma se na površini začnejo pojavljati alge, plesni in različne vrste umazanije, ki ne vplivajo le na estetski videz, temveč tudi na strukturo fasade.

Alge so še posebej problematične na senčnih in vlažnih delih objekta, kjer se hitro razraščajo in ustvarjajo značilne zelene ali črne madeže. Poleg tega zadržujejo vlago na površini, kar dolgoročno povečuje tveganje za poškodbe fasadnega sloja. Če se težave ne sanirajo pravočasno, lahko to vodi v postopno propadanje materiala in višje stroške obnove.

Umazanija iz okolja, kot so prah, saje, prometni delci in druge nečistoče, se s časom nalaga na fasado in ustvarja siv, zanemarjen videz objekta. Takšna fasada ne daje le slabega prvega vtisa, ampak lahko vpliva tudi na zaznano vrednost nepremičnine.

Foto: Sureclean Redno in strokovno čiščenje fasade zato ni le estetski poseg, temveč pomemben korak pri ohranjanju vrednosti objekta. Čista in zaščitena fasada pomeni daljšo življenjsko dobo materiala, manj potrebe po sanacijah in boljši splošni videz objekta, kar je še posebej pomembno pri prodaji ali oddaji nepremičnine.

Strokovno čiščenje fasade zato ni le estetska izboljšava, ampak ključna dolgoročna zaščita objekta. Čiščenje fasade je ena najučinkovitejših rešitev za ohranjanje vrednosti nepremičnine in preprečevanje večjih poškodb.

Cena čiščenja fasade

Cena čiščenja fasade je odvisna od več ključnih dejavnikov, kot so velikost objekta, dostopnost in stopnja umazanije.

Veliko strank zanima, koliko stane čiščenje fasade, vendar je odgovor odvisen od dejanskega stanja površine.

Okvirna cena čiščenja fasade se začne že pri štirih do šestih evrih na kvadratni meter.

Na končni izračun stroška vplivajo:

dostop (teleskopske palice do 12 metrov – ni potrebe po dvigalu),

stopnja alg in plesni,

velikost površine,

dodatna zaščita po čiščenju.

Za natančen pregled vseh dejavnikov si oglejte cenik čiščenja fasade, kjer je podrobno razložen izračun.

Kako poteka pranje fasade?

Pranje fasade poteka v več korakih, ki zagotavljajo temeljit rezultat brez poškodb:

1. Ogled in analiza

Pregled stanja in izbira prave metode.

2. Nanos čistila

Profesionalna sredstva uničijo alge in plesen.

3. Čiščenje z nadzorovanim pritiskom

Ključno je, da se uporablja pravilen pritisk, saj lahko nepravilno pranje povzroči poškodbe.

4. Izpiranje z demineralizirano vodo

Preprečuje nastanek lis in vodnega kamna.

5. Zaščita fasade

Podaljša učinek in zmanjša ponovno rast alg.

Čiščenje izvajamo tudi s teleskopskimi palicami do 12 metrov, kar omogoča varnejše delo, hitrejšo izvedbo in nižje stroške za naročnika.

Kje se fasada najhitreje umaže?

Najbolj problematična območja:

severne strani objektov,

senčni predeli,

območja z visoko vlago,

bližina gozda ali prometnih cest.

Na teh območjih je treba fasado čistiti pogosteje.

Kako prihraniti pri čiščenju fasade?

redno vzdrževanje (na od tri do pet let),

pravočasno odstranjevanje alg,

pravilna metoda čiščenja,

zaščita po pranju.

Če predolgo čakate, se strošek čiščenja bistveno poveča.

Zakaj izbrati profesionalno čiščenje fasade?

brez poškodb,

daljša življenjska doba fasade,

boljši vizualni učinek,

optimalno razmerje med ceno in rezultatom.

Profesionalno čiščenje fasade vam dolgoročno prihrani denar.

Pogostost je odvisna od lokacije objekta in izpostavljenosti vlagi. V večini primerov se priporoča čiščenje fasade na vsakih od tri do pet let. Na bolj senčnih in vlažnih območjih, kjer se alge razvijajo hitreje, pa je smiselno fasado čistiti pogosteje, da preprečite večje poškodbe in višje stroške v prihodnosti.

Cena čiščenja fasade



Kontaktirajte nas še danes in pripravili bomo točen izračun za vaš objekt.

Pogosta vprašanja in odgovori



Koliko stane čiščenje fasade?



Cena se začne od približno 4 €/m² naprej, odvisno od površine in umazanije.



Kako se izračuna cena?



Na izračun vplivajo velikost, dostopnost in stopnja umazanije.



Kako dolgo zdrži rezultat?



Običajno od tri do pet let, odvisno od lokacije.



