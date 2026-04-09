Žrelo (Jaws) je eden najbolj strašljivih filmov vseh časov, a Steven Spielberg je nepričakovano presekal razglabljanja o tem, ali gre za grozljivko, saj je izjavil, da še nikoli ni posnel grozljivke. Kultni film si lahko ogledate v petek ob 20. uri na kanalu AMC Slovenija.

Kultni film Žrelo, ki je lani praznoval 50. obletnico premiere, je celim generacijam kopalcev in kopalk vsadil strah pred morskimi psi, a tako kot njegova priljubljenost, tudi polemike, ali gre dejansko za grozljivko ali ne, nikoli ne ugasnejo. Zdaj jih je morda razjasnil sam režiser filma Steven Spielberg, saj je v nedavnem intervjuju za revijo Empire izjavil, da še nikoli ni posnel nobene grozljivke.

Ta grozljivka se zdi Spielbergu najbolj učinkovita

Prav tako ni nujno, da bo kdaj v prihodnosti posnel grozljivi celovečerec, saj se mu zdi film Ura izginotja (Weapons) tako učinkovita grozljivka, da ne čuti potrebe, da bi se v tem žanru preizkusil tudi sam. "Ko vidim odlično grozljivko, kot je Ura izginotja, nimam nobene potrebe po izpolnjevanju te želje. Vidim Uro izginotja in si ne želim posneti grozljivke, ki je tako ali še bolj grozljiva kot ta film. Popolnoma me zadovolji," je povedal Spielberg.

Foto: Reuters

Film Ura izginotja režiserja Zacha Creggerja je sicer velika uspešnica lanskega leta, na letošnji podelitvi oskarjev pa je prejel nagrado za najboljšo stransko vlogo (Amy Madigan).

Grozljivi petek na malih ekranih

Ali je Žrelo grozljivka, srhljivka, drama ali pustolovski film, lahko presodite sami že v petek, ko ga bodo ob 20. uri predvajali na kanalu AMC Slovenija. Za tem ob 22.05 sledi še en kultni film, komična grozljivka Drhtenje (Tremors) s Kevinom Baconom v glavni vlogi, ob 23.45 pa bo grozljivi petek na AMC Slovenija dopolnila še nepozabna Anakonda (Anaconda) z Jennifer Lopez in Jonom Voightom.