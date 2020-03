Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1988 se je tik pred koncem prvega polčasa prijateljske nogometne tekme med Libijo in Malto, ki ji je v Tripolisu prisostvovalo okrog 65 tisoč gledalcev, zgodila nesreča, v kateri je ob zrušenju tribune s stojišči 30 ljudi umrlo, še 40 pa je bilo ranjenih.

Incident se je začel, ko je neki možakar izgubil živce in začel vihteti nož, navijači okrog njega pa so v paniki bežali proti izhodu na vrhu stojišč. Tam se jih je kmalu nagnetlo na stotine in zid je pod njihovo težo popustil.

Zgodilo se je še:

Leta 1925 so z združitvijo dveh pirejskih športnih klubov ustanovili danes enega najbolj priljubljenih grških nogometnih klubov, atenski Olympiakos. Tako ime je predlagal eden od ustanoviteljev Notis Kamberos, prvi predsednik novega kluba Michalis Manouskos pa je polni uradni naziv razširil v Olympiakos Syndesmos Filathlon Pireas oziroma Olympiakos S.F.P. Za ta klub je pred leti igral Zlatko Zahović, njegov trener pa je bil kratek čas tudi Srečko Katanec. Zanj sta igrala še dva slovenska nogometaša, in sicer Djoni Novak in Mirnes Šišić.

Leta 1994 je švicarska alpska smučarka Vreni Schneider prepričljivo zmagala na slalomu za svetovni pokal v Mommunth Mountainu v Kanadi.

Leta 1996 so hokejisti Olimpije v peti tekmi finala državnega prvenstva premagali Acroni Jesenice s 6:1 in drugič zapored osvojili naslov slovenskega prvaka.

Leta 1996 je britanski dirkač Damon Hill v bolidu Williams Renaulta zmagal na uvodni dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Melbournu.

Leta 1996 je avstrijski alpski smučar Thomas Sykora zmagal na slalomu za svetovni pokal v Kvitfjellu.

Leta 1996 je slovenska šprinterka Alenka Bikar na dvoranskem evropskem prvenstvu v Stockholmu v teku na 200 metrov zasedla četrto mesto.

Leta 2002 je nemški smučar skakalec Sven Hannawald zmagal na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Harrachowu.

Leta 2002 je po dolgotrajni bolezni v 67. letu starosti na Dunaju umrl Vinko Kandija, eden najuspešnejših rokometnih trenerjev vseh časov. Izkazal se je predvsem z vodenjem ženskih ekip, nekaj časa je uspešno deloval tudi v Krimu. Od slovenskih moštev je treniral tudi moško vrsto Slovana.

Leta 2019 je smučarski skakalec Peter Prevc na tekmi svetovnega pokala v Oslu stopil na najnižjo stopničko. Starejši od bratov Prevc je v prvi seriji skočil 125,5 metra, kar je zadostovalo za osmo mesto, v finalu pa je s skokom, dolgih 129 metrov, pridobil pet mest.

Rodili so se:

1930 – nekdanji madžarski atlet, tekač Sandor Iharos

1934 – nekdanji madžarski atlet, metalec kopja Gergely Kulcsar

1936 – nekdanji predsednik Fife, Švicar Sepp Blatter

1939 – nekdanja ruska atletinja, mnogobojka Irina Press

1948 – nekdanji ameriški košarkar Austin Carr

1956 – nekdanji ameriški atlet, skakalec v daljino Larry Myricks

1956 – nekdanja kanadska atletinja, tekačica Jillian Richardson

1964 – nekdanji avstrijski nogometaš Toni Polster

1967 – nekdanji argentinski nogometaš Claudio Caniggia

1968 – nekdanji češki nogometaš Pavel Srniček

1973 – nekdanji angleški nogometaš in trener Chris Sutton

1981 – kamerunski nogometaš Samuel Eto'o

1982 – ameriški košarkar Kwame Brown

1985 – francoski nogometaš Lassana Diarra

1987 – švedska atletinja, skakalka v višino Ebba Jungmark

1987 – finski hokejist Tuukka Rask

1995 – ameriški košarkar Zach LaVine

1995 – ruski umetnostni drsalec Sergej Mozgov

