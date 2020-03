Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1908 je bil v Milanu ustanovljen nogometni klub Inter Milano, ki v prvi italijanski ligi neprekinjeno igra od prve sezone, v kateri je nastopil.

Pohvali se lahko s kar 30 domačimi lovorikami. Ima 18 državnih naslovov, sedem pokalnih in pet superpokalnih. Trikrat je bil evropski prvak, nazadnje leta 2010, ko sta bila njegova člana tudi slovenska nogometaša Rene Krhin in Vid Belec. Trikrat je zmagal v pokalu Uefa. Osvojil je tudi dva medcelinska naslova in bil enkrat zmagovalec klubskega svetovnega prvenstva.

Danes je eden izmed njegovih nosilcev nekdanji kapetan slovenske reprezentance Samir Handanović, ki je njegov prvi vratar neprekinjeno od leta 2012.

Zgodilo se je še:

Leta 1946 se je na tekmi 6. kroga angleškega nogometnega pokala FA med Boltonom in Stoke Cityjem (0:0) na štadionu Burnden Park zgodila tragedija. Zrušila se streha, zaradi česar je umrlo 33 ljudi. Dodatnih 500 jih je bilo poškodovanih.

Leta 1995 je nekdanja slovenska biatlonka Andreja Grašič na tekmi za svetovni pokal v Lahtiju zasedla drugo mesto, kar je bila do takrat najboljša slovenska uvrstitev.

Leta 2000 so košarkarji Uniona Olimpije na tretji, odločilni tekmi osmine finala evrolige premagali Olympiacos s 85:67 in napredovali. Blestel je Litovec Šarunas Jasikevičius, ki je dosegel kar 30 točk ob metu za tri 7/7.

Leta 2001 je nekdanji slovenski smučarski skakalec Igor Medved na svoj 20. rojstni dan na tekmi za svetovni pokal v Trondheimu zasedel tretje mesto.

Leta 2002 je hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić zmagal na zadnjem slalomu sezone za svetovni pokal v Flachauu in z zmago potrdil osvojitev malega kristalnega globusa.

Leta 2003 je Britanec David Coulthard v bolidu McLaren-Mercedesa zmagal na dirki za VN Avstralije v Melbournu.



Leta 2011 je nekdanji slovenski smučar skakalec Primož Peterka, ki je bil kar dvakrat skupni zmagovalec svetovnega pokala, nastopil na zadnji uradni tekmi. Udeležil se je državnega prvenstva v Kranju.

Leta 2018 je 81. letu v Zagrebu po dolgotrajni bolezni umrl plavalni trener Stjepan Jelačić, ki se je v zgodovino slovenskega in jugoslovanskega plavanja zapisal v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja predvsem z uspehi bratov Darjana in Boruta Petriča.

Rodili so se:

1941 – nekdanji ameriški golfist Jim Colbert

1958 – nekdanji kanadski hokejist Paul MacLean

1961 – nekdanji ameriški košarkar Darrell Walker

1962 – nekdanji poljski nogometaš Jan Furtok

1964 – nekdanji ameriški hokejist Phil Housley

1968 – nekdanji francoski nogometaš Youri Djorkaeff

1975 – nekdanji nizozemski nogometaš Roy Makaay

1975 – nekdanji argentinski nogometaš Juan Sebastian Veron

1976 – nekdanji slovenski nogometaš Simon Baranja

1978 – nekdanji avstralski nogometaš Lucas Neill

1982 – hrvaška teniška igralka Mirjana Lučić-Baroni

1983 – slovenski nogometaš Marko Šuler

1984 – ameriška alpska smučarja Julia Mancuso

1985 – kanadski hokejist Brent Burns

1986 – kanadski hokejist Colin Greening

1990 – nizozemski nogometaš Daley Blind

1990 – japonski umetnosti drsalec Tatsuki Machida

1990 – azerbajdžanski nogometaš Aras Özbiliz

1994 – kanadski hokejist Morgan Rielly