Rekorder s 107 zmagami v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings (KTM) je izpustil prve tri dirke, ko je še okreval po poškodbi kolenskih vezi, ki jo je staknil oktobra. Ko se je do junija vrnil v staro formo (zmagal je v Nemčiji in Latviji), pa je nato sledila nova poškodba. Zlomil si je ključnico. Po dveh izpuščenih dirkah (ni se odločil za operacijo) se vrača na najtežji dirki leta, a v globoki mivki se Nizozemec izvrstno znajde – a če zmaga Lommel, bi to vseeno bilo veliko presenečenje. Zanj bo pomembno, da se do konca sezone znova vrne v tekmovalni ritem, da bo nared za oktobrski pokal narodov in sezono 2026, ko naj bi začel novo poglavje.

Metek, kot ga kličejo, je pravi mojster dirkanja na mivki. Foto: Guliverimage "Jeffrey je odpeljal en trening ter se počuti dobro in dovolj močnega, da odpelje dirko v Belgiji. Veseli smo, da je nazaj, vemo pa, da ne smemo pričakovati preveč. Jeffrey je mojster mivke, a po dveh izpuščenih dirkah potrebuješ čas, da se vrneš v ritem," je pred začetkom dirke v Belgiji dejal vodja tovarniške ekipe KTM Joel Smets.

Pred zadnjimi šestimi dirkami ima vodilni Francoz Romain Febvre (Kawasaki) samo še deset točk prednosti pred Belgijcem Lucasom Coenenom (KTM). Svetovni prvak iz sezone 2015 je zmagal štiri dirke, novinec v MXGP prav tako štiri. Če se ne bi na šesti dirki leta poškodoval Tim Gajser (Honda), bi bila zgodba v prvenstvu zagotovo drugačna. Slovenski as je na prvih petih dirkah trikrat zmagal. Lommell bo še izpustil deveto zaporedno dirko, čez dva tedna pa naj bi bil na štartni rampi na Švedskem. Okrevanje po operaciji rame je uspelo.

Tako Herlings kot Gajser še nista oznanila, za katero ekipo bosta dirkala v prihodnji sezoni. Čeprav sta oba že leta navezana na KTM oziroma Hondo, pa so nedavno vzniknile vroče govorice, da bosta oba zamenjala ekipo. A odtlej ni bilo še nobene potrditve, niti novih govoric.

MXGP, skupni seštevek pred VN Belgije (14/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 678 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 668

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 494

4. Ruben Fernandez (Honda) 451

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 392

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 370

...

10. Tim Gajser (Honda) 305

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 226