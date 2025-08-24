Slovenijo boleče sekunde ločile od zgodovinskega dosežka #video

Oči slovenskih ljubiteljev košarke bodo v naslednjih dneh oziroma tednih usmerjene na Poljsko, kjer bo v Katovicah tekme prvega dela evropskega prvenstva odigrala slovenska izbrana vrsta. Dvorana Spodek slovenskim košarkarskim navijačem ni neznanka, saj je tam Slovenija igrala že leta 2009 in po dramatičnih obračunih na koncu ostala brez odličja. Omenjenega prvenstva, predvsem izločilnih bojev, se skupaj s takratnim reprezentantom Goranom Jagodnikom spominjamo v tokratnem Skoku v športno preteklost.

Zagotovo se spomin košarkarskih navijačev ob spominih na dozdajšnja evropska prvenstva najprej ustavi ob letu 2017 in zlati medalji, ki se je za vedno zasidrala v zgodovino slovenskega športa. A nič bolj skromen ni spomin na leto 2009, četudi z grenkim priokusom, saj je bila slovenska reprezentanca s selektorjem Juretom Zdovcem na čelu le streljaj oddaljena od tako želenega odličja. Tako kot letos so tudi takrat Slovenci uspeh lovili na Poljskem, takrat v Varšavi in nato v Katovicah, medtem ko jih bo letos pot iz Katovic ob uspešno opravljenem prvem delu zatem vodila v latvijsko Rigo. "Tisti turnir je bil za nas zelo uspešen, a je pustil grenak priokus," se danes spominja takratni reprezentant Goran Jagodnik.

Leta 2009 je bila med 16 udeleženkami takratnega turnirja tudi Slovenija pod vodstvom Jureta Zdovca, ki je v prvem delu tekmovanja igrala v skupini C v Varšavi skupaj s Srbijo, Španijo in Veliko Britanijo. Skupinski del so Slovenci po zmagah nad Veliko Britanijo in Srbijo ter porazu s Španijo ob navdušenju zbranih več tisoč slovenskih navijačev v poljski prestolnici zaradi boljše koš razlike končali na vrhu skupine C.

Goran Jagodnik na prvenstvu leta 2009. Foto: Aleš Fevžer

"Z Juretom se poznava že res dolgo, bila sva še soigralca, takrat sem jaz ravno prihajal v reprezentanco, potem pa sva sodelovala še v vlogah igralec – selektor. Jure je bil takrat prvi, ki je odkrito rekel, da gremo po odličje. Glede njega lahko govorim res samo v superlativih tako v reprezentanci kot potem v klubu. Po mojem mnenju sva imela res pozitiven odnos. Nanj imam res res lepe spomine," se sodelovanja s takratnim selektorjem spominja danes 51-letni Jagodnik.

Po uspešno opravljenem prvem delu je za Slovence sledila selitev v Lodž, kjer je Slovenija igrala tekme drugega dela. Najprej je Zdovčeva četa nadigrala Litvo (81:58), zatem je bila boljša od Poljske (76:60), nato pa še od Turčije (69:67), kar je pomenilo, da se je v četrtfinale podala iz najboljše pozicije v skupini F.

Slovenska reprezentanca na EuroBasketu 2009:

IME IN PRIIMEK Povprečje točk na turnirju Povprečje minut na tekmo Primož Brezec 5,6 16,8 Goran Dragić 9,3 22 (igral je samo na štirih tekmah zaradi poškodbe) Jurica Golemac 2,9 13,7 Goran Jagodnik 4,4 10,1 Jaka Klobučar 1,3 7 Jaka Lakovič 14 37,2 Domen Lorbek 5,9 24,1 Erazem Lorbek 16,4 31 Boštjan Nachbar 12,2 28,1 Uroš Slokar 5,1 18,9 Matjaž Smodiš 2 6,5 (igral je le na dveh tekmah) Samo Udrih 5,3 18

Matjaž Smodiš je imel težave s poškodbo. Foto: Aleš Fevžer

Zatem je sledil premik v Katovice, kjer se je odločalo o dobitnikih medalj. Slovenci so sicer že pred potjo na Poljsko ostali brez Bena Udrika, ki se je tik pred odhodom poškodoval, pod vprašajem pa je bil dolgo časa tudi Matjaž Smodiš, ki je imel veliko težav s hrbtom, a je stisnil zobe, vendar se je stanje med prvenstvom slabšalo, zaigral pa je le nekaj minut na dveh srečanjih. Nato se je poškodoval še Goran Dragić, zato je veliko breme padlo na Jako Lakovića, ki je v polfinalu igral vseh 40 minut, manj kot minuto pa je počival Erazem Lorbek. Kljub vsem težavam pa so Slovenci s svojo zasedbo veljali za ene izmed favoritov za tako želeno odličje.

"Na začetku smo imeli po mojem mnenju res najboljše tri možne organizatorje igre. Tu so bili Jaka Lakovič, Beno Udrih ter Goran Dragić, a se je na zadnji pripravljalni tekmi Udrih poškodoval, med turnirjem smo hitro ostali brez Smodiša, nato pa se je poškodoval še Dragić, tako da nam je ostal en organizator igre, Jaka pa je bil takrat absolutno preobremenjen, tudi zato smo zadnji dve tekmi izgubili. Zmanjkalo nam je svežine, rotacije na zunanjih položajih, a vse to je sestavni del športa. Nam se ni izšlo, se je pa leta 2017 vse obrnilo v korist Slovenije. Takšen je pač šport. Na žalost mislim, da smo glede na zasedbe v preteklosti osvojili premalo odličij," se dogajanja izpred 16 let spominja Goran Jagodnik.

Foto: Aleš Fevžer

Najprej preko Hrvatov

Slovenci so na Poljskem dobro kravžljali živce slovenskih navijačev, saj so v četrtfinalu proti Hrvaški sredi prvega polčasa zaostajali že za 15 točk, a je nato na sceno stopil Erazem Lorbek, ki je v tretji četrtini na lastnih plečih uprizoril preobrat. Sledila je dramatična končnica, v kateri pa so Slovenci ohranili mirno kri, z dvema trojkama se je takrat izkazal Uroš Slokar, pet sekund pred koncem pa je koš za zmago s 67:65 dosegel Boštjan Nachbar, s tem pa Sloveniji priboril do takrat prvo uvrstitev v polfinale velikih tekmovanj, v Sloveniji in tudi na Poljskem med zbranimi več tisoč navijači je zavladala evforija.

Zatem je Slovenija v dvorani Spodek, kjer jo zdaj že čez nekaj dni čaka prva tekma letošnjega prvenstva, leta 2009 igrala polfinalni obračun s Srbijo, ki jo je sicer ugnala v prvem delu prvenstva (80:69). Tudi na tem obračunu seveda ni manjkalo drame. Še minuto in 44 sekund pred koncem je Slovenija po nori trojki Gorana Jagodnika povedla z 78:72, nato pa je nešportno napako storil Primož Breze in s tem Srbijo vrnil v igro, tako Brezec kot Erazem Lorbek sta srečanje končala predčasno s petimi osebnimi napakami. Pri izenačenju na 79:79 je imel takrat Jaka Lakovič v rokah žogo za zadnji napad, a ta ni obrodil sadov, tekma pa se je prevesila v podaljšek, kjer je ob Milošu Teodosiću, ki je dosegel 32 točk, na sceno stopil še Nenad Krstić, v finale pa se je zavihtela Srbija.

Nora trojka Jagodnika in tekma s Srbijo:

"Uf, ta tekma s Srbijo … Zagotovo se spomnim tiste moje nore trojke, ki pa ni bila dovolj za uvrstitev v finale. V polfinalu smo izvlekli podaljšek, a splet okoliščin je bil takšen, kot je bil," se spominja Jagodnik, o enem najbolj norih košev v svoji karieri pa dodaja: "Ta trojka je bila res verjetno ena najbolj norih v moji karieri, ob tem se je še zgodila v pravem trenutku. Koša nisem niti videl, vrgel sem povsem po občutku in žoga je šla skozi obroč. Takrat smo za trenutek že vsi pomislili, da smo v finalu, a žal se ni izšlo. Nora trojka in nora tekma," je še dodal.

Za bron zmanjkalo moči

Kot da drama v polfinalu ne bi bila dovolj, je bila za Slovence zakleta tudi tekma za tretje mesto. Grki so vodili praktično skozi celoten obračun, čeprav prednost ni bila visoka, pa izmučeni Slovenci v napadu niso našli odgovora. Antonis Fotsis je pol minute pred koncem zadel trojko za pet točk prednosti Grčije, vrnitve za Slovenijo pa nato ni bilo več. V zadnjih štirih sekundah je Slovenija še imela napad, a je moral iz nemogočega položaja poskusiti Nachbar, Grčija pa je na koncu slavila s 57:56 in Sloveniji prekrižala pot do prve medalje na velikem odru.

"Takrat smo imeli boljšo zasedbo od Grkov, a tiste tekme enostavno nismo dobro odigrali, ni bila na nivoju celotnega turnirja, vsaj napadalno smo bili pod nivojem, na koncu pa je spet odločila ena žoga. Kljub temu je bilo tisto četrto mesto uspeh, po prihodu domov nas je sprejel tudi takratni predsednik Danilo Türk, tudi ljudje so nam vsepovsod čestitali za uspeh. A zagotovo smo si želeli in bili sposobni še za več, tako kot že nekajkrat pred in tudi zatem. A kot sem že rekel, to je pač šport," je še dodal Jagodnik. Slovenija je na koncu osvojila četrto mesto, kar je še vedno drugi najboljši rezultat v zgodovini evropskih prvenstev, zlato je na koncu osvojila Španija, srebro pa Nemčija.

Pred bojem za bronasto odličje. Foto: Aleš Fevžer

In kaj nekdanji košarkar napoveduje za letošnje veliko tekmovanje, ki je tik pred vrati? "Slovenija nikakor ne spada v krog favoritov, ima pa zagotovo kakovost, da preseneti vsaj kakšnega favorita, da bi se to dogajalo konstantno, pa ne verjamem. Vem pa, da nobeni reprezentanci proti Sloveniji ne bo lahko. Moja napoved je, da če bo reprezentanca prišla v četrtfinale, lahko to razumemo kot uspeh. Vsi vemo, da ob tem, da imamo v reprezentanci enega najboljših košarkarjev na svetu, takšna uvrstitev ne zadovolji apetitov, a glede na vse, kar se je dogajalo okoli reprezentance, menim, da bi bil to velik uspeh," je še povedal Jagodnik.

Preberite še: