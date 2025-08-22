Srbski košarkarski selektor Svetislav Pešić je na novinarski konferenci po prepričljivi zmagi na pripravljalni tekmi nad Slovenijo (106:72) dejal, da Slovenija ni bila na najvišji ravni in da je bila kar precej oslabljena, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Za Srbijo je bila četrtkova tekma v Beogradu generalka za evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 27. avgusta.

Pozdrav s slovenskim stanovskim kolegom Aleksandrom Sekulićem. Foto: Guliverimage

"Tekma je bila za nas pomembna v procesu priprav na EP. Tudi zaradi občinstva je bil poudarek na naši igri. Igrali smo zelo resno, čestital sem igralcem, izpolnili smo načrt, igrali smo tako obrambo kot napad. To je bilo kar dobro, Slovenija ni bila na tej ravni. So bili kar precej oslabljeni. Ne ukvarjamo se z nasprotniki, ukvarjamo se s tem, kaj lahko mi naredimo. Upamo, da bomo dvignili formo in začeli EP, kot smo načrtovali," je na novinarski konferenci dejal Svetislav Pešić.

Glede končnega seznama nima dilem

Selektor je bil zadovoljen, da se je ekipi pridružil Vasilije Micić, ki se je skozi pripravljalno obdobje mučil s poškodbo. "Zjutraj bomo videli, kakšno je stanje z Micićem. Ne bi rad podajal hitrih zaključkov, ampak najpomembneje je, da vse skupaj mine brez bolečin. Potreben je čas. Nekako se je vrnil, tako da bomo videli," je dejal.

Vasilije Micić je imel še nedavno zdravstvene težave. Foto: Guliverimage

Srbska ekipa je skupaj že vrsto let, kar trenerju zelo olajša delo. "Poznamo se, vsi vedo, kdo je trener, kaj lahko pričakujejo od mene, kaj jaz od njih. Ni trajalo veliko časa, morda nam je manjkala kakšna tekma," je dodal Pešić.

Povprašali so ga tudi o kadrovski situaciji v ekipi in ali se mu porajajo vprašanja v zvezi s končnim seznamom: "Nimam nobenih dilem. Ko bo prišel čas, bom objavil seznam. Pravočasno boste obveščeni. Vse je v interesu reprezentance. Vsi so na voljo. Micić je igral, tako da bomo videli. Filip Petrušev je imel visoko vročino. Ne more hoditi, shujšal je, zato je izčrpan do skrajnosti."

Luka Dončić in soigralci so v Beogradu doživeli prepričljiv poraz za 34 točk. Foto: Guliverimage

Srbija bo na letošnjem EuroBasketu, ki bo trajal od 27. avgusta do 14. septembra, nastopila v skupini A, kjer bodo njeni tekmeci Portugalska, Estonija, Latvija, Turčija in Češka.