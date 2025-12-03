Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
3. 12. 2025,
18.04

Osveženo pred

42 minut

Thermometer Blue 0,26

raketa Vladimir Putin Vojna v Ukrajini

Putinovo najsmrtonosnejše orožje na svetu je znova odpovedalo #video

Ruska medcelinska balistična raketa sarmat je med poskusno izstrelitvijo znova odpovedala. Raketa, ki jo pogosto opisujejo kot najbolj smrtonosno orožje na svetu in je sposobna nositi jedrske bojne glave, je eksplodirala in strmoglavila le nekaj sekund po vzletu s testnega poligona Jasni v ruski Orenburški oblasti, poročajo tuji mediji.

Po izstrelitvi je raketa sarmat najprej skrenila s poti, nato pa se je iz nje začel kaditi črn dim. Raketa je strmoglavila blizu izstrelitvene ploščadi, pri čemer se je v nebo začel valiti dim nenavadne vijoličaste barve. 

Moskvi raketa sarmat povzroča preglavice, to je namreč že peti neuspeli poskus njene izstrelitve. Med prejšnjim poskusom izstrelitve septembra 2024 je raketa eksplodirala na kozmodromu Pleseck, približno 800 kilometrov severno od Moskve, in za seboj pustila ogromen krater.

Kljub temu je ruski predsednik Vladimir Putin pred tedni izrazil upanje, da bo sarmat pripravljen prihodnje leto, in izjavil: "Letos bomo sarmat še preizkušali, prihodnje leto pa ga bomo že uporabili v bojnih vrstah."

Orožje, zasnovano za uničenje

Gre za 35 metrov dolgo raketo z dosegom skoraj 18 tisoč kilometrov in izstrelitveno težo več kot 208 ton. Zasnovana je za prenašanje več jedrskih bojnih glav, s katerimi lahko doseže cilje v ZDA in Evropi.

Član ruskega varnostnega sveta Vjačeslav Volodin je v preteklosti trdil, da bi raketa lahko zadela Evropski parlament v Strasbourgu v manj kot štirih minutah.

Čeprav je bil začetek uporabe rakete načrtovan za leto 2018, so ponavljajoče se napake pri testiranju povzročile številne zamude. Do danes je bil le en polet rakete sarmat ocenjen kot delno uspešen.

Analitiki: Ni dvoma, da gre za raketo sarmat

Ukrajinski obrambni portal Defense Express je poročal, da posnetek skoraj zagotovo prikazuje izstrelitev rakete sarmat. Z njihovo oceno se strinjajo tudi drugi analitiki.

Raziskovalec ZN in direktor ruskega projekta jedrskih sil Pavel Podvih je za The Telegraph povedal, da je druge rakete mogoče izključiti. "Tukaj sta v resnici le dve možnosti. Ena je starejša raketa SS-18, znana kot Satan I, ali ta nova raketa sarmat," je dejal Podvig.

"Kar zadeva starejšo raketo, mislim, da je malo verjetno, ker ta raketa ni bila preizkušena od leta 2013," je dodal. 

