V Moskvi se bosta danes sešla ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff . Po pričakovanjih bodo v ospredju prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Srečanje bo sledilo nedeljskim pogovorom o ameriškem mirovnem načrtu med predstavniki Ukrajine in ZDA na Floridi, ki sta jih vpleteni strani označili za produktivne.

Pomembnejši poudarki dneva:



6.45 V Moskvi srečanje Putina in Witkoffa o Ukrajini

Da bo do srečanja prišlo danes, so v ponedeljek potrdili v Kremlju. Navedli so, da se bosta Putin in Witkoff sestala "v drugi polovici dneva".

Sestanek ruskega predsednika in posebnega odposlanca predsednika Donalda Trumpa bo sledil nedeljskim pogovorom ukrajinske in ameriške delegacije v Miamiju, na katerih je sodeloval tudi Witkoff.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pogovore označil za plodne, a opozoril, da je pred vpletenimi stranmi še veliko dela. Trump je po srečanju ocenil, da so možnosti za sklenitev dogovora dobre, vodja ukrajinske delegacije Rustem Umerov pa je predsednika Volodimirja Zelenskega obvestil o "bistvenem napredku".

Witkoff se je v ponedeljek na Floridi vnovič sešel z Umerovom, s katerim sta se na daljavo pogovarjala z Zelenskim in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Zraven je bil tudi britanski premier Keir Starmer, skupaj s katerim sta nato predsednika govorila še z voditelji nekaterih drugih evropskih držav, med njimi Nemčije, Poljske in Italije, generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in predstavniki EU.

Ameriški predlog načrta je v prvi različici izpred slabih dveh tednov obsegal 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja. V sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo so ga nato predelali, a več točk naj bi bilo še vedno spornih.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je ob ponedeljkovem zasedanju obrambnih ministrov unije povedala, da bi ta teden lahko bil ključen za diplomatska prizadevanja za končanje vojne. Obenem je opozorila na tveganje, da bodo pogovori med Witkoffom in Putinom ves pritisk usmerili na Ukrajino.