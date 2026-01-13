Mikaela Shiffrin ostaja slalomska kraljica, Nika Tomšič pa do prvih točk

Ameriška smučarska šampionka Mikaela Shiffrin se je v avstrijskem Flachauu vrnila na slalomski prestol. Njen zmagoviti niz je v Kranjski Gori sicer prekinila Švicarka Camille Rast, a izvrstna Američanka je danes slavila še šesto zmago v sezoni, 70. slalomsko v karieri in že 107. v svetovnem pokalu. V finalu spektakla pod žarometi sta smučali tudi dve Slovenki, Ana Bucik Jogan je bila 15., Nika Tomšič, ki se je sploh prvič v karieri veselila točk svetovnega pokala, pa 23. Lila Lapajna je odstopila v prvi vožnji, mlada zamejka Caterina Sinigoi pa je bila malo prepočasna za uvrstitev med najboljših 30, tekmo je končala na 43. mestu.

Mikaela Shiffrin je vodila že po prvi vožnji drugega slaloma v letu 2026. Po prvi vožnji je imela 19 stotink prednosti pred ameriško rojakinjo Paulo Moltzan, obe pa sta bili zanesljivi tudi v finalu, v katerem pa je Shiffrin pred reprezentančno kolegico le še povečala prednost, na koncu je slavila z 41 stotinkami naskoka. Tretje mesto je danes zasedla Avstrijka Katharina Truppe, tudi ta je ohranila mesto, ki si ga je priborila že v prvi vožnji. Švicarka Camille Rast – edina, ki ji je letos v slalomu uspelo premagati Shiffrin – je bila četrta.

Zadovoljstvo v slovenskem taboru

V finale sta se uvrstili dve od štirih Slovenk na štartni listi. Ana Bucik Jogan je napredovala z 18. časom (+2,82), Nika Tomšič je prvo vožnjo končala na 26. mestu (+3,48). Mariborčanka se je sploh prvič med elito uvrstila v finale, v tem pa sta nato obe napredovali. Bucik Jogan na končno 15. mesto, Tomšič pa na 23.

"Nocoj je to bil zagotovo korak v pravo smer, smučala sem veliko boljše kot na prejšnjih tekmah, vseeno pa se še nisem spustila z verige in nisem tvegala vsega maksimalno. Za to so potrebni samozavest in dobre vožnje, tako da verjamem, da sem danes naredila en lep korak naprej proti temu," je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Bucik Jogan, ki jo je danes Olimpijski komite Slovenije uradno povabil v slovensko olimpijsko odpravo prihodnji mesec v Italiji.

25-letna Mariborčanka Nika Tomšič je osvojila prve točke svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Najbolj vesela je bila 25-letna Mariborčanka Nika Tomšič, ki se je na svojem 20. startu v svetovnem pokalu, 15. na tekmah v slalomu med elito prvič uvrstila v drugo vožnjo in za nagrado osvojila svoje prve točke za svetovni pokal. "Sem zadovoljna z rezultatom, prvič sem prišla do točk svetovnega pokala. Dolgo sem čakala na to. Smučanje je bilo že nekaj časa na dobri ravni, ampak nisem uspela tega prenesti na tekmo. Zdaj mi je končno uspelo. Drugi tek sem mogoče odpeljala malo bolj zadržano, je bilo mogoče malenkost nervoze na startu, ampak sem uspela pripeljati do cilja in sem zadovoljna," je dejala Tomšič.

Caterina Sinigoi je bila z zaostankom 5,45 sekunde prepočasna za še eno vožnjo. Zasedla je 43. mesto od 45 smučark, ki so presmučale progo od starta do cilja. Četrta Slovenka Lila Lapanja je odstopila že po prvem odseku.

Specialistke za tehnični disciplini naslednja preizkušnja čaka 20. januarja z veleslalomom na Kronplatzu (Plan de Corones) v Italiji.

Flachau, slalom, izidi: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:50,52

2. Paula Moltzan (ZDA) + 0,41

3. Katharina Truppe (Avt) + 0,65

4. Camille Rast (Švi) + 0,67

5. Wendy Holdener (Švi) + 0,93

6. Anna Swenn-Larsson (Šve) + 1,16

...

15. Ana Bucik Jogan (Slo) + 3,70

23. Nika Tomšič (Slo) + 4,81 - brez 2. vožnje: Caterina Sinigoi, Lila Lapanja (obe Slo) Svetovni pokal, skupno (19/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 923 točk

2. Camille Rast (Švi) 753

3. Paula Moltzan (ZDA) 502

4. Alice Robinson (NZl) 489

5. Julia Scheib (Avt) 460

6. Emma Aicher (Nem) 453

...

28. Ilka Štuhec (Slo) 141

57. Ana Bucik Jogan (Slo) 66

71. Neja Dvornik (Slo) 41

108. Nika Tomšič (Slo) 8

... Slalom (7/10): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 680 točk

2. Camille Rast (Švi) 412

3. Wendy Holdener (Švi) 313

4. Lara Colturi (Alb) 312

5. Paula Moltzan (ZDA) 302

...

28. Ana Bucik Jogan (Slo) 43

31. Neja Dvornik (Slo) 36

49. Nika Tomšič (Slo) 8

