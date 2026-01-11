Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
R. P., Š. L.

Nedelja,
11. 1. 2026,
8.32

Osveženo pred

15 minut

Lindsey Vonn Sofia Goggia Alice Robinson Ilka Štuhec Ilka Štuhec Zauchensee superveleslalom alpsko smučanje

Alpsko smučanje, Zauchensee, superveleslalom (ž)

Ilka Štuhec in tekmice ostale brez priložnosti

Ilka Štuhec | Ilka Štuhec je zaradi razmer ostala brez tekme. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec je zaradi razmer ostala brez tekme.

Foto: Guliverimage

V avstrijskem Zauchenseeju bi se morale alpske smučarke po sobotnem smuku danes pomeriti še v superveleslalomu, a je ta zaradi slabih razmer odpovedan. Organizatorjem jo je namreč zagodlo vreme, saj sta obilno sneženje ponoči in močan veter tekmo onemogočila. Zjutraj se je žirija tekme odločila, da superveleslalom odpove.

Marko Odermatt
Sportal Švicarska veselica v Adelbodnu, Kranjec zaostal za najboljšimi

"Zaradi močnega sneženja ponoči in močnega vetra na vrhu se je žirija skupaj z lokalnim olimpijskim komitejem odločila odpovedati današnjo regato SG. Trenutne razmere ne izpolnjujejo potrebnih varnostnih standardov," so v nedeljo zjutraj sporočili s Fis. "Znašli smo se pred nemogočo nalogo. Varnost je na prvem mestu, smo v olimpijski sezoni, to je glavna prioriteta," pa je dejal vodja organizacijskega odbora tekmovanja Michael Walchhofer. Organizatorji so imeli težave z vremenom in sneženjem ves konec tedna, zato so lahko izpeljali le četrtkov trening, sobotni smuk pa je bil skrajšan. Zaenkrat še ni znano, kdaj in kje bo izpeljan nadomestni superveleslalom, ki bi bil sicer tretji v sezoni.

Da obstaja velik dvom v nedeljsko preizkušnjo, je sicer že v soboto po tekmi opozorila Ilka Štuhec. "Pomembno je, da smo po dolgi pavzi od Val d'Isera zdaj tekmovali, ker je spet vprašanje, kaj bo v nedeljo, saj vremenska napoved ne obeta," je že v soboto dejala Štajerka, katere napovedi so se naposled tudi uresničile. V soboto je smuk končala na 16. mestu

Preizkušnjo je zaznamovala nova vrhunska predstava izkušene Američanke Lindsey Vonn, žal pa tudi hud padec Avstrijke Magdalene Egger, ki je zaradi poškodbe kolena že sklenila sezono. 

Lindsey Vonn je v soboto vnovič blestela. | Foto: Guliverimage Lindsey Vonn je v soboto vnovič blestela. Foto: Guliverimage

V superveleslalomskem seštevku ima Novozelandčanka Alice Robinson 180 točk. Najboljša je bila v St. Moritzu, druga pa na zadnjem superveleslalomu sezone v Val d'Iseru. Tam je zmagala Italijanka Sofia Goggia, na tretje mesto pa se je uvrstila Lindsey Vonn, najboljša smukačica sezone, ki je v avstrijskem Zauchenseeju blestela tudi v soboto. 

Svetovni pokal za ženske se bo nadaljeval v torek z nočnim slalomom v Flachauu. Karavana se bo nato konec tedna približala Sloveniji, ko bo ženski del svetovnega pokala po skoraj 15 letih znova gostil Trbiž s smukom in superveleslalom.

