Popravni izpit za Slovenke

Po Zauchenseeju, kjer je zaradi novega snega, vetra in snežnih zametov, odpadla preizkušnja v superveleslalomu, se karavana svetovnega pokala alpskih smučark odpravlja v bližnji Flachau. Na priljubljenem smučišču v Avstriji bodo v torek izpeljali nočni slalom pod žarometi. Na Solnograškem bodo nastopile štiri Slovenke.

Specialistke za tehnični disciplini so že takoj po novem letu tekmovale v Kranjski Gori, kjer je navdušila Camille Rast. Švicarka je pokazala mojstrska štiri nastopa na vrhunsko pripravljeni progi na eni najtežjih strmin ženskega tekmovalnega sporeda.

Najprej je slavila na veleslalomu, nato je dobila še slalom. Zmaga je bila spektakularna, saj je ugnala kraljico slaloma Mikaelo Shiffrin. Američanka je tako pod Vitrancem prekinila niz zmag v tej disciplini, ko je bila v letu 2025 na šestih slalomih zapovrstjo nepremagana.

Slovenke na domači strmini pred domačimi navijači niso izpolnila že tako nizko postavljenih pričakovanj. Svetla točka zdesetkane ekipe, zaradi poškodb sta v olimpijski sezoni brez tekem ostali najboljši Neja Dvornik in Andreja Slokar, je bila Ana Bucik Jogan. Najstarejša, ki bo konec sezone končala tekmovalno pot, je poskrbela za edino uvrstitev med najboljših 30.

Na veleslalomu je končala na 29. mestu. Dve točki za svetovni pokal sta bili celoten iztržek domačih smučark na podkorenski strmini. Slovenske smučarke, čeprav je bila na startu peterica, so na slalomu vpisale ničlo, potem ko so ostale brez druge vožnje.

Flachau priložnost za popravni izpit

Flachau bo tako pomenil priložnost za popravni izpit ter izboljšanje vtisa manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo.

"V torek nas čaka nočna tekma v Flachau. To je sigurno en lep spektakel, ki se ga vse punce zelo veselimo. Nekako vem, kakšen je tam recept za dobro smučanje. Spet bom poskušala dobre vožnje s treninga prenesti na samo tekmo in nekako čim bolj sproščeno priti do starta," je pred nočnim slalomom napovedala Novogoričanka.

Na tem prizorišču je bila doslej najboljša 11., leta 2017, ko sta si Shifrrin in Wendy Holdener iz Švice razdelili tretje mesto. Zmagoslavje Shiffrin, ki napada 107. karierno zmago, 70. na slalomih, ni samoumevno. Rast je lani slavila v Flachauu in je trenutno v zmagoviti formi.

Od Slovenk, upoštevajoč nastop v Kranjski Gori, obeta prva slalomska vožnja zamejke iz Italije Caterine Sinigoi, ki je za 25 stotink sekunde zgrešila premierni nastop v drugi vožnji med elito. Sinigoi je bila za zgolj 15 stotink počasnejša od Bucik Jogan.

"Trenutno se počutim res v formi. To sem pokazala na zadnji tekmi. Upam, da bom pridobila še tistih par stotink, kar mi je zadnjič zmanjkalo. Na treningih smučam dobro, počutim se dobro, nadejam se najboljšega, želim si, da bi končno prišel tudi rezultat," je dejala 22-letnica.

Od Slovenk bosta na startu tudi Lila Lapanja in Nika Tomšič. Lapanja je bila v Flachauu dvakrat v točkah, obakrat 23., takrat še v dresu reprezentance ZDA. Po prestopu med Slovenke, njen oče je Slovenec, še ni vozila v finalu na tekmah najvišje ravni. Tudi Tomšič si želi preboja med elito. Poskus v Kranjski Gori se ji je ponesrečil že po nekaj zavojih prve vožnje slaloma.

