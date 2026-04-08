Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju počasi končuje priprave za sezono, ki jo vodstvo ocenjuje kot zelo pomembno, saj se bo v njej začelo zbiranje točk za olimpijske kvote. V slovensko ekipo, ki naj bi zastopala Slovenijo na velikih tekmovanjih, se vrača Eva Terčelj, nekdanja svetovna prvakinja je prejšnjo sezono zaradi materinstva izpustila.

Prvo priložnost za dokazovanje je že imela, da ji, kot sama pravi novo življenje, ne bo pustilo večjih rezultatskih posledic, pa bo lahko dokazala tudi v Solkanu, kjer bo konec tedna na sporedu tekma za točke ICF.

"Še vedno sem v fazi vračanja, opažam namreč, da z vsakim treningom rastem. Trenutno ne iščem podrobnosti, ki sem jih iskala pred premorom, s procesom poskušam dvigati kakovost voženj. Nastopila sem že na otvoritveni tekmi v Tacnu, šlo mi je presenetljivo dobro in sem zelo zadovoljna, se je pa treba z glavo lotevati vseh stvari, ker energetsko nisem na najvišji ravni, nimam niti veliko časa, tudi regeneracija je povsem drugačna. Se pa veselim tekem, upam, da bom imela čim več priložnosti za dokazovanje," je dejala kajakašica, ki si bo morala na izbirnih tekmah najprej priboriti mesto v reprezentanci, že prva letošnja tekma v Tacnu pa je pokazala, da to ne bi smela biti težava, saj je za Italijanko Agato Spagnol zasedla drugo mesto, med drugimi je prehitela tudi reprezentančno kolegico Leo Novak.

Večji del slovenske reprezentance na otvoritveni tekmi ni nastopil, saj se je nahajal v Oklahomi, kjer bo julija svetovno prvenstvo - pred njim bo konec maja prvi vrhunec slovenskih tekmovalcev, domača tekma svetovnega pokala v Tacnu, evropsko prvenstvo v Ivrei pa bo letos šele septembra. Tudi od tam so prišle odlične novice s pripravljalnih tekem, saj odlično formo že kažeta brat in sestra Žiga Lin in Eva Alina Hočevar.

"V sezoni, če štejem še tekme v Avstraliji, kjer sva se z bratom pripravljala, sem bila na štirih tekmah vselej na stopničkah. Nisem pričakovala, da mi bo šlo tako dobro. Še posebno, ker sem imela pred odhodom na priprave nezgodo na kolesu. Pri padcu sem si zlomila podlahtnico, tako da je bil začetek priprav povsem drugačen, kot sem ga načrtovala. Veliko je bilo prilagajanj, veliko časa sem morala posvetiti rehabilitaciji, tako da nisem mislila, da bom tako konkurenčna. Vsekakor pa so ti rezultati pokazatelj, da sem, kar mi daje motivacijo in samozavest," bo tekmovalno sezono optimistično začela Eva Alina Hočevar.

Enako velja za njenega brata: "V Avstraliji smo imeli idealne pogoje. Naredili smo ogromno, v petih tednih sem nabral 90 ur v čolnu, kar je res veliko. Tudi v ZDA je bilo super, čeprav bo na svetovnem prvenstvu proga čisto drugačna, saj jo ves čas spreminjajo. Sem se pa na njej dobro počutil, dobro se počutim že od začetka priprav, čoln mi teče in to mi daje zadovoljstvo," je Žiga Lin Hočevar prepričan, da v tekmovalno sezono vstopa maksimalno pripravljen.

Nad pripravljenostjo se ne pritožujejo niti veterana Peter Kauzer in Benjamin Savšek ter Luka Božič. Prva dva sta se pred Oklahomo pripravljala v Združenih arabskih emiratih, Božič pa je tradicionalno ostal v Evropi, kilometre na vodi je nabiral v francoskem Pauju. Vsi verjamejo, da so konkurenčni in, kot pravi Kauzer, sposobni vsaj pomagati nabirati točke za olimpijske kvote.

V tujini se je pripravljala tudi reprezentanca kajakašev na mirnih vodah. Anja Apollonio se je pripravljala s Slovakinjami, Mia Medved z Italijankami, skupaj z Matevžem Manfredo in Anžetom Pikonom so bili v Sabaudii, Pikon pa se je za nekaj časa pridružil tudi ekipi v spustu na divjih vodah in skupaj z Anžetom Urankarjem in drugimi, ki se trenutno nahajajo na treningu v Banja Luki, opravil nekaj dobrodošlih treningov.