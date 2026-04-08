Oblakove od sanjskega podviga ločijo še tri ovire, poslastici v Barceloni in Parizu

V torek sta si boljši izhodišči pred povratnima dvobojema četrtfinala lige prvakov priigrala Arsenal in Bayern, kdo pa bo uspešnejši danes? Barcelona bo gostila Atletico, ki bo znova pogrešal Jana Oblaka, branilec naslova PSG pa bo na Parku princev pričakal Liverpool.

Še pred koncem četrtfinalnih bojev lige prvakov je jasno, da se bo med najboljše štiri prebil vsaj en španski klub. To bo boljši iz vsešpanskega četrtfinalnega obračuna med Barcelono in Atleticom. Čeprav so Katalonci pred nekaj dnevi prvenstveni dvoboj na Metropolitanu dobili z 2:1, še dobro pomnijo, kako jim je Simeonejeva četa spomladi pokvarila načrte v pokalnem tekmovanju. Tam je Atletico v Madridu v prvem polčasu povsem povozil Blaugrano (4:0), nato pa s skrajnimi močmi ubranil prednost na povratni tekmi.

Atletico že pokvaril načrte Barceloni v pokalu

Antoine Griezmann bo na Camp Nouu danes nastopil zadnjič pred selitvijo v ZDA. Foto: Reuters Barcelona je takrat zmagala s 3:0, a se po koncu dvoboja ni veselila, saj je obstala v polfinalu kraljevega pokala. Atletico ima tako pod vodstvom Diega Simeoneja priložnost, da prvič po 13 letih osvoji pokalno lovoriko, hkrati pa želi zadržati upanje, da bi prvič v zgodovini kluba postal evropski prvak. V najmočnejšem evropskem tekmovanju je v finalu izgubil že trikrat.

Danes ga čaka zahtevno delo, saj se Barceloni na domačih tleh namenja vloga favorita, med vratnicama gostov iz Madrida pa ne bo Jana Oblaka. Škofjeločan mesec dni po poškodbi mišice že trenira, a mu strokovno vodstvo še ni prižgalo zelene luči, da bi se vrnil na zelenico. Tako bo 33-letni Slovenec izpustil že peto zaporedno tekmo Atletica in stiskal pesti za soigralce, da se v Madrid vrnejo s čim boljšim izhodiščem. Pri Atleticu bo v središču pozornosti Antoine Griezmann, ki se bo po koncu sezone preselil v Orlando, kjer si bo delil slačilnico z Davidom Brekalom v ligi MLS. Trener Simeone mu je na novinarski konferenci namenil ganljive besede in se zahvalil 35-letnemu Francozu, ki je kratek del kariere prebil tudi pri Barceloni, za vse, kar je dal Atleticu.

Pri gostiteljih bi lahko znova izstopal čudežni najstnik Lamine Yamal, ki je v tej sezoni na 41 tekmah za Barcelono dosegel kar 21 zadetkov in 16 asistenc. Če bi danes prejel rumeni karton, prihodnji teden ne bi smel zaigrati na povratnem srečanju v Madridu. Mladi Španec bo pogrešal poškodovanega Brazilca Raphinho. Sodil bo Romun Istvan Kovacs.

PSG lani že izločil Liverpool

Ousmane Dembele je pred koncem sezone povzdignil formo. Foto: Guliverimage V Parizu se pričakuje nogometna poslastica med PSG in Liverpoolom. Lani sta se velikana pomerila v osmini finala lige prvakov, po dveh spektakularnih obračunih pa se je napredovanja veselil francoski prvak, ki je pozneje preskočil še nekaj angleških ovir, v finalu pa prepričljivo odpravil milanski Inter in prvič splezal na evropski vrh. Parižani imajo tudi letos v svojih vrstah strup za angleške klube. V osmini finala so nadigrali Chelsea s skupnim rezultatom 8:2. Prvi zvezdnik Ousmane Dembele je ujel formo, konec prejšnjega tedna je dvakrat zatresel mrežo Toulousa, najverjetneje pa danes ne bo mogel združiti moči z Bradleyjem Barcolo.

Če se Parižanom nasmiha nov naslov državnega prvaka, pa Liverpool v tej sezoni ne bo ubranil "kante". V tem trenutku je šele na petem mestu, še zadnjem, ki neposredno zagotavlja dragoceno vozovnico za ligo prvakov. V vratih rdečih bo namesto poškodovanega Alissona Beckerja stal Gruzijec Giorgi Mamardašvili, v napadu pa naj bi združili moči Cody Gakpo, Hugo Ekitike in Mohamed Salah. Sodil bo Španec Jose Maria Sanchez.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Torek, 7. april

Sreda, 8. april

Para polfinala lige prvakov: PSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern München



Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 14 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle), Kane (Bayern)

8 – Alvarez (Atletico), Haaland (Man City)

7 – Kvaratskhelia (PSG), Osimhen (Galatasaray)

6 – Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG)

5 – Balogun (Monaco), Duran (Qarabag), Guruzeta (Athletic), Hogh (Bodo/Glimt), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico), Suarez (Sporting), Szoboszlai (Liverpool), Vinicius (Real), Yamal (Barcelona)

