Danes se z dopoldanskim testom shakedown in večernim uradnim štartom na Reki začenja četrti reli letošnjega svetovnega prvenstva. Glede na številne spremembe v trasi relija čaka posadke ponovno zelo težka in nepredvidljiva dirka.

Reli za svetovno prvenstvo je na Hrvaškem zadnjič gostovalo pred dvema letoma in od takrat se je v reliju spremenilo marsikaj. Šport čaka na večjo tehnično revolucijo v prihodnjem letu in to vmesno obdobje vpliva tako na še vedno skromno število proizvajalcev (Toyota in Hyundai, Ford le posredno prek britanskega M-Sporta) kot tudi na zanimanje nekaterih zadnja leta vodilnih voznikov svetovnega relija. Prvenstvo je zapustil nekdanji svetovni prvak Kalle Rovanpera, enako tudi izjemni Estonec Ott Tanak. Letos na Hrvaško ne bo niti Sebastiena Ogierja, že dvakratnega zmagovalca hrvaškega relija.

Oliver Solberg (Toyota) bo na Hrvaškem spet vozil dirkalnik najvišjega razreda Rally1. Foto: Croatia Rally

Vse štiri hrvaške relije za SP je dobilo moštvo Toyote in tudi letos bodo glavni favoriti. V ospredju bo dvoboj Elfyna Evansa in Oliverja Solberga, ki sta tudi osrednja kandidata za naslov svetovnega prvaka. Sodeč po predstavah v lanski in začeteku letošnje sezone bodo aktualni svetovni prvaki tudi tokrat nesporni favoriti. Hyundai sicer zmanjšuje zaostanek, toda Thierry Neuville in Adrien Fourmaux bosta imela veliko dela z lovom na Evansa in Solberga. Oba bosta jutri štartala kot prva in bosta imela zato še najbolj čisto cesto.

Na štartu bo skupno devet dirkalnikov najvišjega razreda Rally1, nato pa za njimi še 25 posadk v dirkalnikih Rally2. Skupno je prijavljenih 51 posadk, med njimi s štartno številko 57 tudi Slovenca Mitja Klemenčič in Vili Ošlaj (škoda fabia RS rally2).

Kar osem od desetih različnih hitrostnih preizkušenj je letos novih. Posadke so se lahko v torek in sredo prek vsake preizkušnje zapeljale le dvakrat, zato bodo kakovostni zapiski proge morda celo ključni dejavnik za končni razplet relija. Reli je s selitev večine relija nekoliko spremenil svojo naravo - ceste so večinoma bolj tekoče in tudi hitrejše, še posebej jutri bo na cesti veliko peska.



Nekaj zanimivosti iz ozadja relija:

Reli bo imel 20 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 300 kilometrov. Dolžina celotnega relija je 1.134 kilometrov. Tekmovalno bo nadaljši petkov del (126 km), nato sledita sobotni (116 km) in nedeljski del (57 km).

Kot smo že poročali, bodo za izvedbo dveh hitrostnih preizkušenj poskrbeli slovenski športni sodniki in funkcionarji Zveze za avtošport AŠSLO. Skupno jih bo v različnih funkcijah na reliju delalo več kot 150.

Po cilju prve in pete hitrostne preizkušnje bo približno 600 metrov vmesne etape prvič peljalo tudi prek ozemlja Slovenije.

Prijavnina na reli za zasebne posadke znaša 4.500 evrov.

Croatia Rally je uradno naslednik nekdanjega relija Ina Delta, zato je v uradnih dokumentih kot dirkač z največ zmagami zabeležen Slovenec Brane Kuzmič. Nekdanji dirkaški as je zmagal petkrat. Med zmagovalkami tega relija je bila tudi Romana Zrnec.

Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer in celo snega ob cesti na najvišjih predelih (Platak) so posadkam dovolili uporabo tudi zimskih gum - žebljički kot na reliju Monte Carlo niso dovoljeni. Posadke razreda Rally1 lahko med relijem uporabijo največ 28, ostale pa 26 pnevmatik. Enoten gumarski dobavitelj je Hankook.

Posadke, ki so prijavljene v uradna prvenstva in tudi tiste, ki za dirkalnike potrebujejo posebno dirkalno gorivo, ga dobijo neposredno v conah za dolivanje goriva. Gre za tako imenovano sintentično oziroma e-gorivo. Cena za liter takega goriva je 9,95 evra, kjer davek še ni obračunan. Dobavitelj goriva je francoski Sodifuel, ki sodi pod okrilje TotalEnergies.

