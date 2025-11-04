Bayern in Arsenal ostajata nepremagana, Liverpool le zabil izjemnemu Courtoisu

Arsenal in Bayern München tudi po četrtem krogu lige prvakov ostajata nepremagana. Londončani so s 3:0 premagali praško Slavio, Bavarci pa z 2:1 in z igralcem manj branilca lovorike PSG. Jan Oblak se je na svoji 98. tekmi v ligi prvakov veselil zmage s 3:1 nad belgijskim Unionom. Liverpool je zmagal na velikem derbiju z Realom Madridom (1:0) in to kljub seriji izjemnih obramb Thibaulta Courtoisa.

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Torek, 4. november:

Zdesetkani Arsenal do četrte zmage

Mikel Merino je za Arsenal dvakrat zadel v drugem polčasu. Foto: Reuters Torkovo dogajanje v ligi prvakov se je začelo v Neaplju in Pragi. V mestu pod Vezuvom je gostoval Eintracht Frankfurt, navijači pa zadetka niso videli (0:0). V češki prestolnici se je mudil najbolj vroči angleški klub ta hip Arsenal. Topničarjem gre imenitno. Čeprav so na gostovanju pri Slavii pogrešali veliko pomembnih igralcev - manjkali so kapetan Odegaard, Gyökeres, Martinelli, Zubimendi, Madueke in Havertz, pa četrta zmaga niti za hip ni bila vprašljiva. Prve tri tekme so dobili z gol razliko 8:0 (premagali so španski ekipi Athletic Bilbao in Atletico Madrid ter grški Olympiacos).

Sredi prvega polčasa jih je z bele točke v vodstvo popeljal eden redkih zdravih napadalcev, Bukayo Saka. Imel je še štiri strele znotraj okvira vrat. Arsenal je prevladoval vso tekmo in premoč kronal v prvi akciji drugega polčasa, ko je zadel Mikel Merino. Španski nogometaš je s svojim drugim zadetkom zmago potrdil v 68. minuti.

Oblak se je povzpel na sedmo mesto

Julian Alvarez je zabil za vodstvo Atletica z 1:0. Foto: Reuters

Jan Oblak je na Metropolitanu z Atleticom gostil Union St. Gilloise. Pred koncem prvega polčasa so Madridčani povedli, zadel je Julian Alvaraz. V 73. minuti so prednost podvojili, res lep zadetek je dosegel Conor Gallagher. Deset minut pred koncem tekme je na 1:2 znižal Ross Sykes. Med vratnicama Atletica je bil 32-letni Škofjeločan. To je bil njegov 98. nastop v ligi prvakov. Tako bo kmalu postal prvi Slovenec, ki bo prebil čarobno stotico. Na večni lestvici vratarjev je na sedmem mestu ujel legendarnega vratarja Manchester Uniteda, Juventusa in Ajaxa Edwina van der Sara.

Vratarji z največjim številom nastopov v ligi prvakov: 1. Iker Casillas 177

2. Manuel Neuer 153

3. Gianluigi Buffon 124

4. Petr Čech 111

5. Victor Valdes 106

6. Oliver Kahn 103

7. Edwin van der Sar 98

8. Jan Oblak 97

9. Thibaut Courtois 91

10. Ederson 86

Liverpool v drugem polčasu kronal premoč nad Realom

Na Anfieldu je bilo čustveno, saj sta se z madridskim Realom na kultni stadion vrnila nekdanja člana rdečih Xabi Alonso in Trent Alexander-Arnold. Otrok Liverpoola je za rdeče v devetih sezonah zbral 354 nastopov, a ni v dresu Liverpoola Real nikoli premagal. Liverpool je zaradi zdravstvenih težav pogrešal tri pomembne igralce. To so Alisson Becker, Jeremie Frimpong in Alexander Isak. Tudi Real ni bil v najmočnejši zasedbi, na seznamu poškodovanih so Carvajal, Rüdiger, Mastantuono in Alaba.

Alexis Mac Allister je zadel za vodstvo Liverpoola z 1.0. Foto: Reuters Kljub kar nekaj lepim priložnostim na obeh straneh se je prvi polčas končal brez zadetka. Dominik Szoboszlai je dvakrat ogrel dlani Thibaulta Courtoisa, na drugi strani pa sta nevarno streljala Arda Güler in Jude Bellingham. Na gol smo čakali vse do 61. minute, ko je Liverpool vendarle kronal premoč. Razigrani Szoboszlai je izvedel prosti strel, žoga je padla na glavo Alexisu Mac Allisterju, ki je zadel z glavo. Real je imel najlepšo priložnost v 75. minuti, a Kylian Mbappe z neposredne bližine ni streljal dovolj natančno. Zmaga Liverpoola bi bila še višja, če ne bi nekajkrat izvrstno branil Courtois, v 87. minuti še Codyju Gakpoju.

Najboljši strelci: 5 – Kane (Bayern), Mbappe (Real)

4 – Gordon (Newcastle), Haaland (Man City), Rashford (Barcelona)

3 – Barnes (Newcastle), Burkardt (Eintracht), Guruzeta (Athletic), Lopez (Barcelona), Martinelli (Arsenal), Martinez (Inter), Nmecha (Borussia D.), Osimhen (Galatasaray), Paixao (Marseille)

Bayern na Parku princev povedel že v četrti minuti

Luis Diaz je v prvem polčasu za Bayern zadel dvakrat. Foto: Reuters V Parizu evropski prvak PSG gosti Bayern München. Bavarci so bili v nizu 15 zmag, povedli pa so že v četrti minuti. Po napaki nasprotnika v vezni vrsti so krenili v protinapad. Najprej je streljal Michael Olise, njegov poskus je Lucas Chevalier še branil. A je odbito žogo dobil Luis Diaz, ki je nato vendarle zatresel mrežo. Ousmane Dembele, ki je v 22. minuti zadel, a gol zaradi prepovedanega položaja, ni veljal, je moral nekaj minut pozneje predčasno v slačilnico zaradi poškodbe. Zamenjal ga je Kang In Lee. Prvo priložnost Parižanov je imel v 30. minuti Bradley Barcola, le minuto pozneje pa bi Münchenčani lahko podvojili prednost, a je Serge Gnabry zadel le okvir vrat. So pa še minuto pozneje. Drugič na tekmi je zadel Diaz. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je imel izvrstno priložnost za Bayern še Joshua Kimmich, strelec obeh golov Diaz pa je dobil rdeči karton. Šlo je za grd štart nad Achrafom Hakimijem, ki se je pri tem poškodoval in je bilo zanj tekme konec. Drugi polčas je postregel manj z manj lepimi akcijami, so pa branilci lovorike v 74. minute prišli do znižanja na 1:2. Zadel je Joao Neves. V kazenski prostor mu je podal Lee.

V sredo bo odigrana še druga polovica četrtega kroga ligaškega dela lige prvakov. V središču zanimanja bo obračun Manchester City - Borussia Dortmund, kjer se bo vroči norveški strelec Erling Haaland pomeril proti nekdanjemu delodajalcu.

