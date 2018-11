Leta 1995 se je moška slalomska preizkušnja v Park Cityju za slovenski tabor razpletla sanjsko. Zmagovalec je postal Andrej Miklavc, uspeh pa sta s petim oziroma šestim mestom dopolnila Jure Košir in Mitja Kunc. Med dobitnike točk sta se uvrstila še Matjaž Vrhovnik (14.) in Rene Mlekuž (27.).

Za Miklavca je bila to prva, hkrati pa tudi zadnja zmaga v svetovnem pokalu. Do premiernega velikega uspeha se je prebil z odlično drugo vožnjo, v kateri se je s 13. mesta povzpel na sam vrh. Stotinke so bile tokrat na njegovi strani. Drugouvrščeni Avstrijec Christian Mayer je namreč zaostal le za stotinko, tretje mesto je z 12 stotinkami zaostanka zasedel Italijan Fabio de Crignis.

Nekdanji slovenski smučar, danes pa podjetnik, ki bi rad v Sloveniji postavil kitajsko športno središče za 50 milijonov evrov, po omenjeni tekmi ni več stopil na zmagovalni oder svetovnega smučarskega pokala.

Zgodilo se je še:

Leta 1964 se je rodila nekdanja odlična švicarska alpska smučarka Vreni Schneider. Še danes velja za najboljšo švicarsko smučarko, v Švici so jo celo razglasili za najboljšo domačo športnico stoletja. V svetovnem merilu sta pred njo Lindsey Vonn in Annemarie Moser-Pröll. Na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih je osvojila po pet kolajn, z obeh omenjenih velikih tekmovanj je prinesla po tri zlata odličja, po dve srebrni in bron.

Leta 1982 se je na nogometnem štadionu v Alžiriji podrla streha štadiona in pod seboj do smrti pokopala deset ljudi, več kot 600 je bilo ranjenih.

Leta 1984 se je slovo od profesionalnega hokeja napovedal odlični kanadski napadalec Guy Lafleur. Do prvega upokojitve je vso NHL kariero preživel pri Montreal Canadiens, s katerimi je osvojil pet Stanleyjevih pokalov. Po treh letih se je vrnil in v ligi NHL vztrajal še tri sezone, eno z New York Rangers, dve pa s Quebec Nordiques.

Leta 1955 so v finalu 33. Pokala Fed španske teniške igralke v Valencii s 3:2 premagale Američanke.

Leta 1996 je italijanski nogometni klub Juventus v finalu svetovnega pokala v Tokiu z 1:0 premagal južnoameriškega prvaka River Plate iz Buenos Airesa. Odločilni zadetek je v 81. minuti dosegel Alessandro del Piero.



Leta 1999 je legendarni hokejist Detroit Red Wings Steve Yzerman dosege 600 zadetek v ligi NHL.

Leta 2005 je turški nogometaš Nuri Sahin v dresu Borussie Dortmund zadel svoj prvi gol v Bundesligi in postal najmlajši nogometaš z zadetkom v nemškem prvenstvu. Star je bil 17 let, dva meseca in 21 dni. Še vedno je najmlajši nogometaš, ki mu je to uspelo.

Leta 2014 je v 77. letu starosti zaradi srčnega popuščanja umrl hokejist Gilles Tremblay, ki je vso NHL kariero preživel pri klubu Montreal Canadiens. Kanadčan je s Canadiensi osvojil štiri Stanleyjeve pokale (1965, 1966, 1968, 1969).

Rodili so se:

1948 – pokojni hrvaški košarkar Krešimir Ćosić

1952 – nekdanja avstralska teniški igralka Wendy Turnbull

1963 – nekdanji ameriški košarkar Mario Elie

1965 – nekdanji angleški nogometaš Des Walker

1969 – nekdanji ameriški košarkar Shawn Kemp

1972 – nekdanji kanadski hokejist Chris Osgood

1974 – češki deseterobojec Roman Šebrle

1977 – nekdanji italijanski kolesar Ivan Basso

1981 – danski nogometaš Stephan Andersen

1986 – grški atlet Konstadinos Filippidis

1986 – nizozemski kolesar Bauke Mollema

1987 – nogometaš Džengis Čavušević

1987 – grški nogometaš Georgios Tzavellas

1990 – ameriški košarkar Avery Bradley

1990 – angleški nogometaš Danny Welbeck

1991 – italijanski nogometaš Manolo Gabbiadini