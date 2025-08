… leta 2012 sta najboljša slovenska veslača Iztok Čop in Luka Špik na olimpijskih igrah v Londonu v dvojnem dvojcu osvojila bronasto medaljo. Danes sta oba glavna akterja že športno upokojena. Pravzaprav je bila olimpijska tekma v Londonu za Iztoka Čopa zadnja v njegovi profesionalni karieri.

Vesela brona, a vseeno je bilo nekaj grenkega priokusa

Slovenska veslača sta v velikem finalu v Londonu napadala od samega začetka, vendar pa sta ju na koncu prehitela novozelandska in italijanska tekmeca. Po tekmi sta oba v en glas razlagala, da razmere na progi niso bile najbolj regularne. Čeprav sta oba morda pričakovala nekoliko več, sta bila na koncu nad bronom oba zadovoljna.

Iztok Čop in Luka Špik sta z bronasto medaljo obeležila 20. obletnico prve medalje za samostojno Slovenijo. Leta 1992 sta namreč Iztok Čop in Denis Žvegelj v Barceloni prav tako osvojila bron. "Če bi mi to kdo pred 14 dnevi ponudil, bi z veseljem sprejel. Danes pa je nekaj grenkega priokusa, saj pogoji niso bili enakovredni," je takoj po tekmi povedal Čop in še dodal: "Začela sva svojo tekmo, bal sem se, da bo Luka kaj odlomil, tako je začel. Na koncu sva plačala tudi malo davka za ta hiter začetek, a vesel sem, da se je zadnja tekma izšla tako."

Leta 1992 je Jackie Joyner-Kersee v Barceloni osvojila drugo zlato v sedmeroboju.

Bolehala je za kronično astmo, potem pa osvojila šest olimpijskih medalj

Leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni je ena najbolj uspešnih atletinj Jackie Joyner-Kersee osvojila svojo drugo zaporedno zmago v sedmeroboju. S tem pa je postala prva atletinja, ki je uspela osvojiti dve zaporedni zlati medalji na olimpijskih igrah. Jackie, ki je v otroštvu premagala kronično astmo, je v svoji bogati karieri osvojila šest olimpijskih medalj, in sicer tri v sedmeroboju in tri v skoku v daljino.

Zgodilo se je še:

Leta 1936 je belgijski kolesar Sylvere Maes zmagal na 30. Dirki po Franciji.

Leta 1948 je Južna Koreja odigrala prvo mednarodno nogometno tekmo v njeni zgodovini, ko je v Londonu premagala Mehiko s 5:3.

Leta 1948 je Italija v Brentfordu v Angliji z 9:0 premagala ZDA, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini.

Leta 1980 so ameriški plavalci na državnem prvenstvu porušili tri svetovne rekorde.

Leta 1987 so v finalu pokalu Fed Nemke premagale Američanke.

Leta 2002 je Nastja Čeh s Club Bruggeom osvojil belgijski superpokal. Louvieroise je premagal po strelih z bele točke s 5:4. Po rednem delu igre je bilo 1:1, zadetek za črno-modre pa je zabil prav Ptujčan.

Leta 2006 sta se na treningu madridskega Reala stepla Danec Thomas Gravesen in Brazilec Robinho. Takratni trener ekipe Fabio Capello je oba petelina kaznoval z začasno izključitvijo iz ekipe.

Leta 2006 je Gorica na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostovala v Bukarešti pri Steaui in izgubila z 0:3 ter s skupnim izidom 0:5 izpadla iz tekmovanja, medtem ko so se Romuni pozneje celo uvrstili v skupinski del elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

Leta 2007 je Tonči Žlogar na tekmi kvalifikacij za pokal UEFA med Anorthosisom in Vardarjem v Larnaki zabil edini gol na tekmi in poskrbel za zmago Ciprčanov z 1:0. Zadel je v 53. minuti.

Leta 2016 sta v prometni nesreči ugasnili življenji mladih nogometašev, članov NK Maribor B. Ob vrnitvi s treninga sta umrla Damjan Marjanović in Zoran Baljak.

Leta 2019 je v Bistrici pri Tržiču v 79. letu starosti umrl nekdanji slovenski skakalec in olimpijec Marjan Pečar. Nastopil je na OI leta 1968, kariero pa tudi zaradi posledic poškodbe končal že naslednje leto v Planici.

Leta 2019 je slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar postal novi član elitne košarkarske lige NBA. Vodstvo kluba Denver Nuggets je sporočilo, da je s Slovencem sklenilo večletno pogodbo.

Leta 2024 je slovenska moška rokometna reprezentanca v 4. krogu skupinskega dela poletnih olimpijskih iger v Parizu premagala Japonsko z 29:28 (15:15) in se uvrstila v četrtfinale. Slovenci so na koncu zasedli četrto mesto.

Leta 2024 je slovenska moška odbojkarska reprezentanca na zadnji, tretji tekmi skupinskega dela na olimpijskih igrah v Parizu v skupini A premagala gostitelje Francoze s 3:2 (20, 23, -25, -22, 11). Na koncu je osvojila peto mesto.

Rodili so se:

1942 nizozemski nogometni trener Leo Beenhakker

1954 nekdanji severnoirski nogometaš Sammy McIlroy

1968 nekdanji nemški nogometaš Stefan Effenberg

1969 nekdanji portugalski nogometaš Fernando Couto

1972 nekdanji nogometaš iz Savdske Arabije Mohamed Al-Deayea

1973 nekdanji belgijski nogometaš Eric Deflandre

1975 nekdanji brazilski nogometaš Mineiro

1976 nekdanji ameriški umetnostni drsalec Michael Weiss

1976 nekdanji slovenski nogometaš Martin Klešnik

1978 nekdanji srbski nogometaš Goran Gavrančić

1979 nekdanji slovenski nogometaš Aleš Puš

1979 nekdanji slovenski košarkar Samo Udrih

1980 nekdanji hrvaški nogometaš Ivica Banović

1982 nekdanji portugalski nogometaš Helder Postiga

1982 nekdanji slovenski nogometaš, zdaj trener Luka Elsner

1984 italijanski nogometaš Giampaolo Pazzini

1988 nekdanji slovenski smučarski skakalec, zdaj trener Robert Hrgota

1988 hrvaški veslač Valent Sinković

1989 belgijski nogometaš Nacer Chadli

1992 slovenska hokejistka Patricija Usnik

1993 čilenski nogometaš Felipe Mora

1994 švedski nogometaš Emil Krafth

1995 latvijski košarkar Kristaps Porzingis

1996 ameriška plavalka Simone Manuel

1996 jamajški atlet Tajay Gayle

1997 slovenska judoistka Klara Apotekar

1999 slovenska košarkarica Lara Kozina Bubnić

2001 slovenska odbojkarica Eva Zatkovič

2002 slovenski nogometaš Aljaž Antolin

2004 slovenska kikbokserka Tyra Barada