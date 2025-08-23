Slovenske ceste terjale novo življenje: umrl na električnem kolesu

V petek ob 18.55 se je zunaj naselja Zagorica pri Velikem Gabru zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 55-letni kolesar, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

55-letni voznik električnega kolesa je vozil iz smeri Biča proti naselju Veliki Dol. Na koncu naselja Zagorica pri Velikem Gabru ni vozil po desnem smernem vozišču in je trčil v prednji levi del osebnega avtomobila, ki ga je nasproti pripeljala 36-letna voznica. Kolesarja je odbilo iz vozišča. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 148 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 16 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 76 kršitev javnega reda in miru ter 65 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 61-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli devet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 tatvin, 13 poškodovanj tuje stvari, deset vlomov, štiri ponarejanja denarja, tri grožnje, dve povzročitvi telesne poškodbe, dva ropa, dve drzni tatvini, dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, eno ponarejanje listin in eno kaznivo dejanje nasilja v družini.