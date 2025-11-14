Ljubljanski policisti so bili v četrtek obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 15. ure na Zasavski cesti ter v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in otrok na skiroju. Zadnji se je v nesreči huje poškodoval. Policija je poročala še o drugih prometnih nesrečah z lažjimi in hudimi telesnimi poškodbami, v katere so bili vpleteni vozniki osebnih in tovornih vozil, mopeda in koles.

Prometna nesreča na Zasavski cesti v Ljubljani se je zgodila, ker je voznica odvzela prednost otroku na navadnem skiroju na prehodu za pešce. Pri tem se je otrok huje telesno poškodoval, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še dodali.

Na Tacenski cesti sta trčila voznik osebnega vozila in kolesar

Prav tako se je v četrtek okoli 11.30 na Tacenski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Nesreča se je zgodila, ker je voznik osebnega vozila pri zavijanju levo odvzel prednost kolesarju na kolesarski stezi. Pri tem se je kolesar lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Foto: Shutterstock

V Kamniku trčila voznik tovornega vozila in voznik mopeda

V četrtek zvečer okoli 20.30 se je na Maistrovi ulici v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in voznik mopeda. Nesreča se je zgodila, ker je voznik mopeda zaradi nepravilnega razvrščanja pred križiščem trčil v tovorno vozilo.

Pri tem se je voznik mopeda lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0,60 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.

Prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami

O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami poročajo tudi s Štajerske. Včeraj malo pred 15.30 so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči v Bregu (v občini Majšperk). Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da se je 81-letni kolesar nepravilno vključeval v promet in trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 27-letni voznik.

Po trčenju je kolesar padel in se hudo telesno poškodoval. Odpeljan je bil na zdravljenje v SB Ptuj. Kolesarju so izdali tudi plačilni nalog, so še sporočili z mariborske policijske uprave.