Tragična nesreča: ustvarjalec videoigre Call of Duty umrl v gorečem Ferrariju

55-letni Vince Zampella se je skupaj s še eno osebo v Ferrariju vozil po avtocesti v Los Angelesu, ko je vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v betonsko ograjo in zagorelo. Oblasti so sporočile, da je osebo na sovoznikovem sedežu vrglo iz avtomobila, voznik pa je ostal ujet v vozilu. Obe osebi sta v nesreči umrli. Zaenkrat ni jasno, ali je avtomobil vozil Zampella ali druga oseba v vozilu.

Zakaj je vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v betonsko ograjo, kalifornijska policija še preiskuje.

"To je nepredstavljiva izguba. Naše misli so z Vinceovo družino, njegovimi najdražjimi in vsemi, ki se jih je dotaknilo njegovo delo," je za BBC povedal tiskovni predstavnik podjetja za razvoj in založništvo videoiger Electronic Artsa, katerega solastnik je bil Zampella.

Zampella je leta 2003 ustvaril Call of Duty s svojima dolgoletnima sodelavcema Jasonom Westom in Grantom Collierjem. Igra, ki jo je navdihnil dogodek druge svetovne vojne, se je prodala v več kot 500 milijonih izvodov in postala ena najbolj dobičkonosnih iger v zgodovini.