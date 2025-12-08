Slabi rezultati – prvič v 18-letni karieri dirkača formule ena brez enih samih stopničk – in neprestano obleganje sedme sile. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton ima dovolj. Po koncu sezone se veseli samo počitnic, ko se bo odklopil. "Z nikomer ne bom govoril. To zimo me ne bo nihče mogel priklicati. Sploh ne bom imel pri sebi telefona."

Zadnji svetovni prvak s Ferrarijem je bil Kimi Räikkönen leta 2007. Foto: AP / Guliverimage Če je za McLarnovo ekipo formule ena po 17 letih konec čakanja na novo dirkaško lovoriko (leta 2008 je slavil Lewis Hamilton, zdaj Lando Norris), pa se je Ferrarijeva suša podaljšala še za eno leto. Zadnji svetovni prvak s poskočnim konjičem je bil Kimi Räikkönen leta 2007. Še več: Za Ferrarijem je najslabša sezona v zadnjih štirih letih. Končali so jo na četrtem mestu med konstruktorji. Osvojili so 398 točk, lani za drugo mesto 652. Zadnja dva konstruktorska naslova so dobili v sezonah 2007 in 2008. Letos so prvič po sezoni 2021 ostali brez ene same zmage, samo sedemkrat so imeli dirkača na zmagovalnem balkonu (lani 22-krat).

Lewis Hamilton pa je bil vesel za Landa Norrisa, da je postal svetovni prvak. Nazadnje je z McLarnom to uspelo prav Hamiltonu leta 2008. Foto: Guliverimage Vseh sedem uvrstitev na stopničke je dosegel Charles Leclerc, ki je četrtič v sedmih sezonah s Ferrarijem ostal brez ene same zmage. Šele tretjič v 18-letni karieri v formuli ena pa je brez zmage ostal Lewis Hamilton. Sploh prvič pa se je sedemkratnemu svetovnemu prvaku zgodilo, da ni bil niti na eni dirki na zmagovalnem balkonu. Eden od razlogov, da se je odločil za selitev od Mercedesa k Ferrariju, je bil prav padec forme srebrne puščice, potem ko v sezonah 2022 in 2023 ni dosegel nobene zmage. V tistih dveh sezonah je bil medtem 15-krat na stopničkah, lani pa je za slovo od Mercedesa dvakrat zmagal. Od Ferrarija je pričakoval mnogo več, pa je bil letos na koncu Mercedes drugi med konstruktorji, George Russell je z njim dobil dve dirki, edini dve dirki, na katerih niso zmagali Max Verstappen, Lando Norris ali Oscar Piastri.

Charles Leclerc je na zadnji dirki sezone osvojil četrto mesto in bil v končnem seštevku prvenstva šesti. Foto: Reuters

"Ne bi bilo dobro, če bi zdaj končal kariero"

Zdaj 40-letni Hamilton je s toliko entuziazma začel zgodbo pri Ferrariju, a je 11 mesec pozneje povsem strt. V petkovi objavi na družabnih omrežjih je sicer sporočil, da nad Ferrarijem ni obupal. Mnogi namreč namigujejo, da bi lahko. Ne sme, mu sporoča nekdanji ekipni kolega Nico Rosberg: "Mora nadaljevati. Ne bi bilo dobro, če bi zdaj končal kariero. Saj je šele začel s Ferrarijevim projektom. Upam, da se bo naslednje leto v dirkalniku počutil dobro. Mogoče pa bodo imeli dober dirkalnik? Letošnji ni bil." V Maranellu so že sredi leta delo preusmerili v dirkalnik po novih pravilih za sezono 2026.

"Odklopil se bom, z nikomer ne bom govoril"

Lewis Hamilton potrebuje popoln odklop. Foto: Reuters Hamilton sam pravi, da zdaj potrebuje predvsem mir, popoln odklop od formule ena in vseh vpletenih v ta šport. "Ta trenutek se veselim samo počitnic," je dejal po nedeljski veliki nagradi Abu Dabija. "Odklopil se bom, z nikomer ne bom govoril. To zimo me ne bo nihče mogel priklicati. Sploh ne bom imel pri sebi telefona. Tega se res veselim. Povsem se bom odklopil." Pravi, da še nikoli ni šel na počitnice brez telefona. "Ponavadi sem ga imel vedno ob sebi, ampak zdaj gre telefon v koš za smeti." Do živega mu niso prišli le slabi dosežki, morda še bolj to, da mu na vsakem koraku sledijo novinarji, fotografi in snemalci. Enostavno potrebuje čas samo zase.

