Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
16. 12. 2025,
12.00

Osveženo pred

59 minut

Portimao se leta 2027 vrača na koledar

Formula 1 znova na Portugalskem

Formula 1 Portimao | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vodstvo tekmovanja svetovnega prvenstva formule 1 je sporočilo, da se karavana elitnega avtošporta v letih 2027 in 2028 vrača na Portugalsko, natančneje v Portimao.

Za zdaj gre le za dveletno pogodbo med vodstvom tekmovanja in promotorji dirkališča, ki je v zadnjih letih stalnica tekem svetovnega prvenstva v motociklizmu, med pandemijo novega koronavirusa pa je gostilo tudi dirki formule 1 v letih 2020 in 2021.

Prva dirka za VN Portugalske je bila v F1 na sporedu leta 1958 v Portu, pozneje sta preizkušnje gostila še Monsanto in Estoril. Leta 1985 je brazilski as Ayrton Senna prav v Estorilu dosegel svojo prvo zmago na velikih nagradah. Nazadnje pa je leta 2021 Britanec Lewis Hamilton v Portimau presegel rekord po številu zmag Nemca Michaela Schumacherja, potem ko je prvi prečkal ciljno črto za 92. zmago v karieri. Hamilton je z Mercedesom dobil doslej edini odpeljani dirki v Portimau.

VN Portugalske Formula 1
