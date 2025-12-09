Kar se je zadnje tri dni šušljalo v svetu formule 1, je zdaj uradno: Helmut Marko se po 25 letih poslavlja od vloge svetovalca Red Bulla v motošportu. Pogodbo je imel z avstrijskim proizvajalcem pijač in lastnikom dveh ekip v formuli 1 sklenjeno še za naslednje leto.

Red Bull je v 20 letih osvojil osem dirkaških lovorik, štiri s Sebastianom Vettlom in štiri z Maxom Verstappnom. Foto: Reuters Prvi kadrovnik obeh Red Bullovih ekip formule 1 in tesni podpornik Maxa Verstappna Helmut Marko pri 82 letih končuje pot v avtomotošportu. Leto pred iztekom pogodbe se je po pogovoru z Red Bullovim direktorjem za športne in medijske projekte Oliverjem Mintzlaffom odločil za slovo. "Helmut je sam prišel do mene in izrazil željo, da konča vlogo našega svetovalca za motošport že ob koncu tega leta. Obžalujem njegovo odločitev, saj je bil pomembna figura za 20 let uspehov. Z njegovim odhodom se končuje izjemna doba," je povedal Mintzlaff, ki je na položaju od leta 2022.

"V motošportu sem bil 60 let, zadnjih 20 z Red Bullom, ko smo imeli neverjetno uspešno pot. Zame so bila to najlepša leta, ko smo vzgojili številne mlade talente. Ponosen sem na vse, kar smo zgradili," je Avstrijec zapisal v sporočilu za javnost. "Zelo se me je dotaknilo, ko smo letos za tako malo ostali brez naslova prvaka. Spoznal sem, da je zdaj zame čas, da končam to dolgo, napeto in uspešno poglavje. Celotni ekipi želim nove uspehe. Prepričan sem, da se bodo naslednje leto bojevali za obe lovoriki."

Po šefu Red Bullove ekipe Christianu Hornerju in inženirju Adrianu Neweyju se tako poslavlja še tretji ustvarjalec uspehov Sebastiana Vettla in Maxa Verstappna. Hornerjev naslednik je že sredi letošnjega leta postal Laurent Mekies, ob Verstappnu pa bo naslednje leto za Red Bull dirkal Isack Hadjar. Eno zadnjih dejanj Marka je bila prav izbira dirkačev za sezono 2026. V njihovi drugi ekipi Racing Bulls se bosta kalila Liam Lawson in novinec Arvid Lindblad.