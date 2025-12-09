Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
9. 12. 2025,
15.45

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Christian Horner Max Verstappen Racing Bulls Formula 1 Red Bull Racing Helmut Marko

Torek, 9. 12. 2025, 15.45

24 minut

Še tretji ustvarjalec Red Bullovih uspehov

Potrjeno: Helmut Marko na lastno pobudo zapušča Red Bull

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Helmut Marko | Helmut Marko | Foto Reuters

Helmut Marko

Foto: Reuters

Kar se je zadnje tri dni šušljalo v svetu formule 1, je zdaj uradno: Helmut Marko se po 25 letih poslavlja od vloge svetovalca Red Bulla v motošportu. Pogodbo je imel z avstrijskim proizvajalcem pijač in lastnikom dveh ekip v formuli 1 sklenjeno še za naslednje leto.

Abu Dabi Lando Norris svetovni prvak
Sportal Norris se je zapisal med legende McLarna in formule 1

Red Bull je v 20 letih osvojil osem dirkaških lovorik, štiri s Sebastianom Vettlom in štiri z Maxom Verstappnom. | Foto: Reuters Red Bull je v 20 letih osvojil osem dirkaških lovorik, štiri s Sebastianom Vettlom in štiri z Maxom Verstappnom. Foto: Reuters Prvi kadrovnik obeh Red Bullovih ekip formule 1 in tesni podpornik Maxa Verstappna Helmut Marko pri 82 letih končuje pot v avtomotošportu. Leto pred iztekom pogodbe se je po pogovoru z Red Bullovim direktorjem za športne in medijske projekte Oliverjem Mintzlaffom odločil za slovo. "Helmut je sam prišel do mene in izrazil željo, da konča vlogo našega svetovalca za motošport že ob koncu tega leta. Obžalujem njegovo odločitev, saj je bil pomembna figura za 20 let uspehov. Z njegovim odhodom se končuje izjemna doba," je povedal Mintzlaff, ki je na položaju od leta 2022.

"V motošportu sem bil 60 let, zadnjih 20 z Red Bullom, ko smo imeli neverjetno uspešno pot. Zame so bila to najlepša leta, ko smo vzgojili številne mlade talente. Ponosen sem na vse, kar smo zgradili," je Avstrijec zapisal v sporočilu za javnost. "Zelo se me je dotaknilo, ko smo letos za tako malo ostali brez naslova prvaka. Spoznal sem, da je zdaj zame čas, da končam to dolgo, napeto in uspešno poglavje. Celotni ekipi želim nove uspehe. Prepričan sem, da se bodo naslednje leto bojevali za obe lovoriki." 

Po šefu Red Bullove ekipe Christianu Hornerju in inženirju Adrianu Neweyju se tako poslavlja še tretji ustvarjalec uspehov Sebastiana Vettla in Maxa Verstappna. Hornerjev naslednik je že sredi letošnjega leta postal Laurent Mekies, ob Verstappnu pa bo naslednje leto za Red Bull dirkal Isack Hadjar. Eno zadnjih dejanj Marka je bila prav izbira dirkačev za sezono 2026. V njihovi drugi ekipi Racing Bulls se bosta kalila Liam Lawson in novinec Arvid Lindblad.

Helmut Marko
Sportal Red Bull očitno zapušča tudi Verstappnov drugi oče
Abu Dabi Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Vsega in vseh ima dovolj: Telefon gre v koš za smeti
Abu Dabi Lando Norris McLaren svetovni prvak
Sportal Norris je novi svetovni prvak, a le dve točki pred Verstappnom
Christian Horner Max Verstappen Racing Bulls Formula 1 Red Bull Racing Helmut Marko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.