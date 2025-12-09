Zabava do šestih zjutraj, račun prek 120 tisoč evrov #video

"Grlo in glas nista najboljša," je dan po osvojitvi naslova svetovnega prvaka formule ena v intervjuju za Reuters dejal Lando Norris (McLaren). Zdaj je jasno zakaj. Ker je bila zabava tako nora. Trajala je do šestih zjutraj. Zapravili pa so več kot 120 tisoč evrov!

24 ur po osvojitvi naslova je Norris na intervju za Reuters prišel še nekoliko zmačkan. Spat je šel šele dopoldne. Foto: Reuters Šestindvajsetletni Lando Norris (McLaren) je postal 35. svetovni prvak v 75-letni zgodovini formule ena, 11. iz Velike Britanije. In Britanci zagotovo znajo proslaviti, tudi z alkoholom. In tako je bilo tudi v Abu Dabiju, kjer je v nedeljo s tretjim mestom zadržal minimalno prednost pred Maxom Verstappnom (Red Bull). "Grlo in glas nista najboljša. Ampak spomini, noč, pot, vse je res neverjetno. Bolje se sliši, ko drugi rečejo, da sem prvak, kot če si rečeš sam. O tem sem sanjal. To je izjemna stvar," je 24 ur po osvojitvi lovorike dejal v daljšem intervjuju za Reuters.

Poglejte, kako so proslavili na dirkališču:

Seveda so se angleški rumeni mediji dokopali do nekaj informacij o zabavi. Prva zabava za ekipo in njegovo družino se je začela ob deveti uri zvečer še brez Norrisa, ki je imel več ur medijskih obveznosti. V Pearls & Caviar bar v hotelu Shanri-La je tako prišel šele ob enih zjutraj. Samo 45 minut pozneje so jih vrgli ven, saj so lokal zaprli.

Lando Norris je hvaležen vsem pri McLarnu. Foto: Reuters Tako se je novi svetovni prvak s svojo družbo preselil v Amber Lounge v hotelu W pri Yas Marini. In začela se je nora zabava do šestih zjutraj. Norris je seveda pel znamenito pesem skupine Queen We Are The Champions, pa Sweet Caroline Neila Diamonda. Kdo je plačal račun, ni jasno, je bil pa na njem znesek več kot 120 tisoč evrov. Norrisa je zatem čakalo še manjše razočaranje: strezniti se je nameraval v McDonald'su z nuggetsi, a jih v jutranjih urah ne prodajajo. "Zabava je bila vrhunska. Bil sem z vsemi najpomembnejšimi ljudmi v svojem življenju, s katerim sem šel čez vse, da smo postali svetovni prvaki."

Poglejte še, kako je Norris prepeval do jutranjih ur:

"Imam veliko zaupanja v ekipo"

V McLarnu so si dali duška, ne le Lando Norris. Foto: Reuters Zdaj mu pripada številka ena na dirkalniku za sezono 2026. "Po eni strani bi obdržal številko štiri, saj sem zadovoljen z njo in se ujema z mojim logotipom. A bom izbral številko ena, saj … Moram jo. Moram jo. Morda bo to moja edina priložnost v življenju. Te možnosti nima veliko ljudi. In ni samo zame, je za moje mehanike, za moje inženirje." Lovoriko bo branil z dirkalnikom nove generacije – prihajajo novi motorji, nov aerodinamični pravilnik, kar lahko razmerje moči med ekipami postavi na glavo. "Imam veliko zaupanja v ekipo. V zadnjih dveh letih smo skupaj veliko dosegli in sem prepričan, da bomo skupaj dosegli še veliko več. A formula ena je nepredvidljiva. Nikoli ne veš, koliko se bodo stvari spremenile."