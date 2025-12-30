Oven

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Bik

V ospredju bo želja po zabavi. Preživite nekaj dodatnega časa v družbi prijateljev in družine, a ne pretiravajte. Izogibajte se resnim temam. Družinsko srečanje bo povzdignilo vašega duha ali pa si privoščite zabavo s prijatelji in partnerjem. Sprostite se in uživajte v družbi, na koncu se boste dobro počutili.

Dvojčka

Danes vam bo malo neprijetno, ker se boste znašli v sporu s tistimi okoli vas, zaradi osebnih in občutljivih zadev. Odkrili boste težave, blokade in nadležne stvari, s katerimi se boste morali soočiti, še preden boste lahko spet uživali kot prej in še preden boste lahko naredili korak naprej.

Rak

Če boste svoja čustva spravili v besede, jih boste samo še okrepili. Ne bojte se iz srca povedati, kaj mislite. Besede vas ne bodo razočarale, če jih boste podprli s čustvi, pa jih bo to naredilo še bolj zanesljive. Iskrenost se vam bo izplačala, zato ne čakajte in sprejmite izziv. Povejte, kaj resnično čutite.

Lev

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Devica

Odločili se boste za nekaj novega, kar vas bo rešilo glavobola zaradi ponavljajoče težave iz preteklosti. Ne pozabite, dom je tam, kjer je srce. Premislite o novih pristopih in pravilih, ki dajejo dobre rezultate. Poskrbite, da si boste olajšali zadeve, poskrbite, da bo vaše življenje postalo bolj udobno.

Tehtnica

Vsi bodo odmislili čustva, vi pa se boste ujeli, da se premikate v krogu. Verjetno zato, ker boste prvo želeli poskrbeti za vse druge, šele nato se boste spomnili nase. Na koncu boste obupali. Spoznali boste, da se preveč razdajate. Pazite, da ne boste končali z manj, kot ste pričeli.

Škorpijon

Pogovori s partnerjem bodo danes kritični. Čas je, da resnično prisluhnete in se učite od drugih. Če obstaja zadeva, ki vas muči, bo čas pravi, da spregovorite o njej. Pogovorite se s prijateljem, dal vam bo koristen nasvet. Potrebujete ideje in mnenja prijateljev, zato se nikar no bojte. Preprosto vprašajte.

Strelec

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Kozorog

Vaša čustva bodo danes v znamenju strasti. Zagnani boste, vaša dejanja sicer ne bodo imela pravih razlogov, vendar bodo kazala na vaša čustva in želje. Sicer boste nagnjeni k prepirom, a se boste znali brzdati. Vaše razmerje z družino in intimnim partnerjem bo lahko harmonično.

Vodnar

Povedali boste stvari, ki jih imate ponavadi samo v mislih. Govorili boste, brez da bi prej pomislili na posledice. Še posebno iskreni boste z ljudmi, s katerimi se ne boste strinjali. Vse skupaj malo upočasnite. To obdobje vam bo prineslo glavobole in težave. Lahko bo prišlo tudi do verbalnih bitk, sporov in burnih razprav.

Ribi

Čas čustvene rasti bo danes v ospredju, saj se boste zelo navezali na nekatere teme in večja čustva. Na splošno boste bolj odprtega srca. V mislih potujte čez meje normalnega in mentalnega, bodite pripravljeni obiskati neznane kraje, pa čeprav samo v mislih. Spoznali boste neko osebo, ki vas bo popolnoma prevzela.