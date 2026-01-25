Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Nedelja,
25. 1. 2026,
18.29

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
svetovno prvenstvo v poletih Oberstdorf 2026 smučarski skoki kazen Domen Prevc Domen Prevc

Nedelja, 25. 1. 2026, 18.29

17 minut

Kdo iz žirije je prižgal Domnu Prevcu rdečo luč

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Domen Prevc je imel ogromno smole na ekipni tekmi. | Foto Reuters

Domen Prevc je imel ogromno smole na ekipni tekmi.

Foto: Reuters

Slovenija je po nenavadnem zapletu s smučmi Domna Prevca vložila protest, a je žirija v Oberstdorfu odločila, da Domen ne sme opraviti prvega skoka. Ključni razlog naj bi bil, da smuči niso bile odložene na predpisano mesto, zato je odgovornost padla na slovensko stran. Po glasovanju je bil protest zavrnjen. In kdo je dvignil roko proti?

Velika smola je Domnu Prevcu in slovenski reprezentanci na ekipni tekmi v Oberstdorfu vzela pomembno priložnost v boju za medaljo. Smuči svetovnega prvaka s posamične tekme so bile pred njegovim nastopom z dežnikom prevrnjene, nato pa so se zapeljale po zaletni smučini. Slovenija je vložila protest, vendar je žirija odločila, da Prevc v tistem trenutku skoka ne sme opraviti – čeprav so mu na vrh dostavili rezervni par.

Protest Slovenije: žirija je rekla ne

Po zapletu je sledil uradni protest slovenske reprezentance, a je bil zavrnjen. Odločitev žirije je bila jasna, nastop v prvi seriji pa je dokončno odpadel.

Domen Prevc
Sportal Kaos pred nastopom Prevca s smučmi: kaj se je dogajalo in zakaj je FIS prižgala rdečo luč

Ključni razlog: smuči niso bile odložene, kot zahtevajo pravila

Kot so pojasnjevali tudi v povezavi z uradno razlago, naj bi bil ključni problem v tem, da smuči niso bile odložene na mesto, kamor bi morale biti, oziroma v trenutku kontrole niso bile varovane po predpisanem postopku, zato je žirija odgovornost pripisala slovenski strani.

Kdo je glasoval kako: 1 : 3

Po informacijah slovenskega tabora je bil Aljoša Dolhar edini, ki je glasoval, da bi Domen lahko znova nastopil, medtem ko so bili trije proti: Nemec Georg Späth, Čeh Ivo Greger in Norvežan Kristian Brenden.

Domen Prevc, pobegla smučka, Oberstdorf
Sportal Prevčeve pobegle smuči Slovenijo izločile iz boja za kolajno, Japonci so prvaki
svetovno prvenstvo v poletih Oberstdorf 2026 smučarski skoki kazen Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.