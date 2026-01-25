Kdo iz žirije je prižgal Domnu Prevcu rdečo luč

Slovenija je po nenavadnem zapletu s smučmi Domna Prevca vložila protest, a je žirija v Oberstdorfu odločila, da Domen ne sme opraviti prvega skoka. Ključni razlog naj bi bil, da smuči niso bile odložene na predpisano mesto, zato je odgovornost padla na slovensko stran. Po glasovanju je bil protest zavrnjen. In kdo je dvignil roko proti?

Velika smola je Domnu Prevcu in slovenski reprezentanci na ekipni tekmi v Oberstdorfu vzela pomembno priložnost v boju za medaljo. Smuči svetovnega prvaka s posamične tekme so bile pred njegovim nastopom z dežnikom prevrnjene, nato pa so se zapeljale po zaletni smučini. Slovenija je vložila protest, vendar je žirija odločila, da Prevc v tistem trenutku skoka ne sme opraviti – čeprav so mu na vrh dostavili rezervni par.

Protest Slovenije: žirija je rekla ne

Po zapletu je sledil uradni protest slovenske reprezentance, a je bil zavrnjen. Odločitev žirije je bila jasna, nastop v prvi seriji pa je dokončno odpadel.

Ključni razlog: smuči niso bile odložene, kot zahtevajo pravila

Kot so pojasnjevali tudi v povezavi z uradno razlago, naj bi bil ključni problem v tem, da smuči niso bile odložene na mesto, kamor bi morale biti, oziroma v trenutku kontrole niso bile varovane po predpisanem postopku, zato je žirija odgovornost pripisala slovenski strani.

Kdo je glasoval kako: 1 : 3

Po informacijah slovenskega tabora je bil Aljoša Dolhar edini, ki je glasoval, da bi Domen lahko znova nastopil, medtem ko so bili trije proti: Nemec Georg Späth, Čeh Ivo Greger in Norvežan Kristian Brenden.