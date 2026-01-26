Bi imeli živega plišastega medvedka?

Eksotične kratkodlake mačke, ki jih ljubkovalno imenujemo tudi "plišasti medvedki" mačjega sveta, so bile vzgojene kot perzijske mačke, le brez dolge dlake. So čudovite spremljevalke in priljubljena izbira za vse, ki iščejo nezahtevnega hišnega ljubljenčka, ki je hkrati tudi zelo prikupen.

Pasma je nastala s križanjem

Pasma je nastala v petdesetih letih 20. stoletja. Vzreditelji so želeli ustvariti perzijko s kratko in plišasto dlako. To so dosegli s križanjem perzijske z ameriško kratkodlako mačko. Kot prava pasma je bila s strani mačjih združenj priznana šele v šestdesetih letih, od takrat naprej pa navdušujejo ljubitelje mačk po celem svetu.

S perzijkami si delijo veliko telesnih lastnosti, vključno z okroglim obrazkom, velikimi toplimi očmi in majhnim, privihanim nosom. Kožuh je kratek in na otip plišasto mehak. Lahko je enobarven ali dvobarven in ima različne vzorce. Imajo mišičasta telesa, kratke noge in čudovit košat rep.

Foto: Shutterstock

Mirne in nežne

Eksotične kratkodlake mačke so znane po sladkem in nežnem značaju ter izredno uživajo v človeški družbi. Rade imajo crkljanje in čohljanje in pogosto iščejo bližino svojih lastnikov. Čeprav niso tako glasne kot nekatere druge pasme, svojo naklonjenost izražajo z nežnim predenjem in mrmranjem. Primerne so tako za družine kot tudi za posameznike ali starejše ljudi, saj se hitro prilagajajo različnim življenjskim situacijam.

Nezahtevna nega

Ena od ključnih prednosti te pasme je kratka dlaka, ki ne zahteva nobene posebne nege. Zadostuje že občasno krtačenje, da zmanjšamo izpadanje in lepljenje.

Na splošno gre za zdrave mačke, a kot vse pasme zahtevajo redne veterinarske preglede. Pomembna je tudi uravnotežena prehrana. Morebitne težave vključujejo težave z dihanjem, predvsem zaradi kratkega nosu, težave z zobmi in težave z uravnavanjem telesne teže.

Foto: Shutterstock

Poskrbimo za zabavo

Eksotične kratkodlake mačke so običajno notranje mačke. Kratek kožuh ne nudi posebne zaščite pred težkimi vremenskimi razmerami. Ker so po naravi mirne, je tudi manj verjetno, da bi same želele na prosto. Osrečili jih bomo že s praskalnikom in igračami znotraj bivalnega prostora. Seveda pa je pomembno, da jim namenimo dovolj pozornosti.

Pasma uteleša popolno mešanico elegance in nežnosti, zato so priljubljene po vsem svetu. Ne glede na to, ali predejo zleknjene na kavču ali pa se igrivo zvijajo na mačjem praskalniku, predstavljajo cenjene člane družine in polnijo domove z veseljem, toplino in igrivostjo.

Foto: Shutterstock