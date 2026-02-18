Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Sreda,
18. 2. 2026,
10.25

Zakaj mačke rade gledajo skozi okno?

mačka

Foto: Shutterstock

Mačke, ki živijo v stanovanju, pogosto ure in ure presedijo na okenski polici in opazujejo dogajanje zunaj. Čeprav se zdi, da le nepremično strmijo skozi šipo, ima takšno vedenje jasne nagonske in biološke razloge.

Tudi če mačka živi izključno v notranjih prostorih in redno dobiva hrano, njen lovski nagon ostaja močan. Pogled skozi okno ji omogoča, da spremlja ptice, žuželke, druge mačke ali mimoidoče.

Že najmanjši gib lahko sproži njen prirojeni nagon za sledenje plenu. Tudi če se ne more fizično odzvati, samo opazovanje gibanja delno zadovolji njen instinkt. Mnoge mačke ob tem mahajo z repom, napnejo telo ali oddajajo značilno tiho "čebljanje", ki je znak vznemirjenja.

Mentalna stimulacija namesto dolgčasa

Življenje v zaprtih prostorih je lahko monotono, če mačka nima dovolj dražljajev. Okno tako postane nekakšen "živi zaslon". Svetloba, sence, spremembe vremena, avtomobili in ljudje ustvarjajo nenehno spreminjajočo se sliko.

Takšna stimulacija pomaga preprečevati dolgčas in z njim povezane vedenjske težave, kot so pretirano praskanje pohištva, nočna hiperaktivnost ali mijavkanje brez očitnega razloga. Opazovanje zunanjega sveta mački daje občutek vključenosti in nadzora.

Foto: Shutterstock

Nadzor nad ozemljem

Mačke so izrazito teritorialne živali. Tudi če ne hodijo ven, prostor okoli doma doživljajo kot del svojega širšega ozemlja. Z opazovanjem skozi okno spremljajo morebitne "vsiljivce", na primer druge mačke ali pse.

Vizualni nadzor okolice je del njihove naravne strategije preživetja. Mačka ima občutek, da ima dogajanje pod nadzorom, kar nanjo deluje pomirjujoče.

Toplina in občutek varnosti

Okenske police so pogosto obsijane s soncem in prijetno tople, zlasti v hladnejših mesecih. Mačke obožujejo toploto, saj jim pomaga ohranjati telesno temperaturo brez dodatne porabe energije. Kombinacija sončne svetlobe in razgleda ustvarja idealen kotiček za počitek.

Hkrati jim okno omogoča varno opazovanje. Dogajanje lahko spremljajo brez neposredne izpostavljenosti morebitnim nevarnostim, kar krepi občutek varnosti.

Foto: Shutterstock

Radovednost kot del njihove narave

Mačke so po naravi radovedne. Nova vozila, neznane osebe ali spremembe vremena hitro pritegnejo njihovo pozornost. Njihov vid je posebej prilagojen zaznavanju gibanja, zato opazijo tudi najmanjše spremembe v okolju.

Opazovanje skozi okno tako zadovoljuje njihovo radovednost in jim pomaga "brati" svet okoli sebe.

Kako poskrbeti za varnost

Če se mačka pogosto zadržuje na okenski polici, je pomembno poskrbeti za varnost. Okna, ki jih odpiramo, naj bodo zaščitena z mrežo, da preprečimo morebitne padce. Stabilna in dovolj široka polica ali poseben mačji ležalnik ob oknu pa bosta poskrbela za dodatno udobje.

