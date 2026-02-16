Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

kopalnica mačke Hišni ljubljenčki

Zakaj nam mačke vedno sledijo v kopalnico?

mačka, kopalnica | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Če imate doma mačko, vam zagotovo ni tuja situacija, da vam je vaša ljubljenka vedno za petami, ko greste v kopalnico oziroma na stranišče. Toda zakaj to počnejo?

1. Radovednost in zaprta vrata

Mačke so izjemno radovedne živali. Zaprta vrata jih še posebej privlačijo, saj ne prenesejo, da ne vedo, kaj se dogaja na drugi strani.

Ko zaprete vrata kopalnice, mačka to dojema kot skrivnosten prostor, ki ga je treba raziskati. Prav zato pogosto mijavka, praska ali se skuša izmuzniti za vami.

2. Navezanost in družbena povezanost

Čeprav veljajo za samostojne, so mačke pogosto zelo navezane na svoje lastnike. Želijo si biti v vaši bližini, tudi ko opravljate vsakodnevne aktivnosti.

Kopalnica je zanje idealna priložnost, da preživijo miren čas z vami, ko sedite na stranišču ali se sproščate v kadi. Takrat ste pri miru in v tem vidijo idealno priložnost za crkljanje.

3. Vonji in zanimiv prostor

Kopalnica je polna različnih vonjev, pa naj gre za vonj po vas, čistilih, kozmetiki, odtokih ... Za mačko, ki ima izjemno občutljiv voh, so ti dražljaji izredno zanimivi.

Raziskovanje novih ali intenzivnih vonjev spodbuja njen naravni lovski in raziskovalni instinkt, zato je kopalnica pogosto eden najbolj zanimivih prostorov v stanovanju.

4. Rutina in predvidljivost

Mačke obožujejo rutino. Hitro si zapomnijo vaše navade in jih povežejo z določenimi dogodki, na primer s hranjenjem ali vašo prisotnostjo doma.

Če vaša mačka ve, da obisk kopalnice pomeni, da ste še vedno doma in dosegljivi, lahko to postane del njene vsakodnevne rutine.

5. Občutek varnosti in teritorialnost

Mačka vaš dom dojema kot svoj teritorij. Zaprta vrata pomenijo, da je del njenega prostora nedostopen.

Zato želi biti ob vas tudi v kopalnici – da ohrani nadzor nad svojim okoljem in se počuti varno. Prisotnost lastnika ji daje občutek stabilnosti in zaščite.

kopalnica mačke Hišni ljubljenčki
