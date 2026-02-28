Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
12.14

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dejan Turk telekomunikacijski operater omrežje 5G A1 Slovenija

Sobota, 28. 2. 2026, 12.14

41 minut

Turk po izpadu omrežja A1: V teku analiza, da se dogodek ne bi ponovil

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dejan Turk | "Do nedosegljivosti omrežja je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo," se je uporabnikom opravičil predsednik uprave družbe A1 Slovenija Dejan Turk. | Foto STA

"Do nedosegljivosti omrežja je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo," se je uporabnikom opravičil predsednik uprave družbe A1 Slovenija Dejan Turk.

Foto: STA

Do petkovega izpada omrežja telekomunikacijskega podjetja A1 Slovenija, ki je zajel celotno državo, je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na strežnikih, je v videonagovoru pojasnil predsednik uprave družbe Dejan Turk, ki se je opravičil prizadetim uporabnikom. Kot je dejal, izvajajo celovito analizo dogodka, da se ta ne bi več ponovil.

Turk se je v petkovem videonagovoru, objavljenem na profilu A1 na družbenem omrežju Facebook, osebno opravičil uporabnikom: "Danes smo vas razočarali. Tri ure so bile naše mobilne, fiksne in televizijske storitve po vsej Sloveniji nedosegljive. Do nedosegljivosti je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo."

Kot je zatrdil, so njihove tehnične ekipe ukrepale takoj, celovita analiza temeljnega vzroka dogodka, katere cilj je preprečiti njegovo ponovitev, pa je v teku. "Toda odgovornost presega zgolj odpravo težave v omrežju," je dejal.

V A1 Slovenija se želijo za incident oddolžiti. V znak opravičila bodo tako namenili sto tisoč evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu. "Verjamemo, da močna skupnost temelji na zaupanju, varnosti in znanju, še posebej v digitalnem svetu. Z vlaganjem v znanje najmlajših krepimo temelje varnejše in bolj povezane družbe za prihodnost," je poudaril prvi mož podjetja.

A1
Novice Po vsej državi težave z omrežjem A1. To je novo.

Nedelovanje omrežja na območju celotne države so pri A1 zaznali v petek nekaj po 16. uri. Posledično so se uporabniki soočali z nedelovanjem mobilnih in fiksnih storitev A1, prav tako je bila nedostopna spletna stran podjetja in aplikacija za mobilne naprave Moj A1. Težave so imeli tudi uporabniki ponudnikov, ki ponujajo mobilne storitve prek omrežja A1, kot sta Bob in Hot, v manjšem obsegu pa še uporabniki operaterja T-2 na območjih, kjer ta gostuje v omrežju A1.

Dejan Turk telekomunikacijski operater omrežje 5G A1 Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.