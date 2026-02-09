Kdaj hraniti psa, pred sprehodom ali po njem? Pravi vrstni red je pomemben.

Mnogi lastniki se sprašujejo, ali je psa bolje nahraniti pred jutranjim sprehodom ali po njem. Čeprav se zdi nepomembno, lahko pravilen vrstni red pomembno vpliva na prebavo, počutje in vsakodnevno rutino psa.

Hranjenje in sprehodi sta ključna stebra pasjega dne. Prav zato je pomembno, da sta časovno usklajena in dovolj predvidljiva. Dosledna dnevna rutina psu daje občutek varnosti, hkrati pa pomaga preprečevati prebavne težave in nezgode z opravljanjem potrebe v stanovanju.

Zakaj je rutina tako pomembna

Psi se najbolje odzivajo na ponavljajoče se vzorce. Ko vsak dan vedo, kdaj je čas za sprehod in kdaj za obrok, so mirnejši, lažje obvladujejo potrebo po izločanju in redkeje razvijejo vedenjske težave. Pravilno zaporedje je še posebej pomembno pri psih, ki se šele učijo hišnega reda, in pri tistih z občutljivo prebavo.

Mladiči potrebujejo več izhodov

Pri mladičkih je priporočljivo, da gredo ven pogosteje. Najbolje je, da imajo možnost opravljanja potrebe tako pred obrokom kot tudi po njem, še posebej zjutraj in po daljšem počitku. Če je od zadnjega izhoda minilo več časa, je smiselno mladiča najprej peljati ven, da se izognemo nezgodam v stanovanju. Po večernem obroku naj sledi vsaj še en kratek sprehod pred spanjem.

Kaj velja za odrasle pse

Odrasli psi običajno ne potrebujejo toliko izhodov, a tudi pri njih velja, da je jutranji sprehod pred hranjenjem pogosto dobra izbira. Mnogi psi namreč raje najprej opravijo potrebo in se šele nato umirjeno lotijo obroka. Enako velja zvečer, zlasti če je bil pes več ur sam doma.

Posebne potrebe in izjeme

Nekateri psi potrebujejo prilagojen urnik. Pri psih, ki imajo težave z želodcem, je lahko koristno, da dobijo zelo majhen obrok že pred jutranjim izhodom. Po drugi strani pa je pri večjih pasmah priporočljivo paziti, da obroki niso časovno preblizu intenzivni telesni dejavnosti, saj lahko to poveča tveganje za resne želodčne zaplete.

Sprehod ni vedno enak vadbi

Pomembno je razlikovati med kratkim sprehodom in fizično zahtevno aktivnostjo. Kratek, umirjen sprehod na povodcu, namenjen opravljanju potrebe, je primeren tako pred obrokom kot po njem. Dolgotrajno tekanje, igranje z žogo ali trening pa naj ne potekajo tik pred hranjenjem ali neposredno po njem.

Na splošno velja: za večino psov je najvarneje in najbolj praktično, da najprej opravijo kratek sprehod, nato pa dobijo obrok. A vsak pes je drugačen, zato je smiselno opazovati, kaj mu najbolj ustreza, in temu prilagoditi dnevni ritem.