Philipsen v Flandriji do jubilejne zmage, Mohorič v najboljši skupini

Belgijski kolesar Jasper Philipsen je zmagovalec kolesarske klasike po poljih Flandrije, ki ima od letos novo ime, pred tem se je imenovala Gent-Wevelgem. Kolesar ekipe Alpecin-Premier Tech je po dobrih 240 kilometrih dobil sprint večje skupine, s tem pa zabeležil svojo jubilejno 60. zmago, prvo na tej dirki.

V skupini, ki se je borila za zmago je bil tudi Matej Mohorič, ciljno črto je prečkal kot 32., v sprintu ni imel večjih ambicij oziroma možnosti.

Drugo mesto je na cilju v Wevelgemu - dirka je spremenila startno mesto, začela se je v Middelkerku, zasedel Danec Tobias Lund Andresen, tretje pa Francoz Christophe Laporte, zmagovalec dirke leta 2023. Leta 2024 in 2025 je bil tu najboljši Danec Mads Pedersen.

Najboljši trije. Foto: Guliverimage

Že imena zmagovalcev povedo, da je dirka ena lažjih klasik v Flandriji, na njej večinoma zmagujejo sprinterji. Poleg Pedersena so jo trikrat dobili Mario Cipollini, Peter Sagan, Tom Boonen, pred novo ero kolesarstva pa tudi Eddy Merckx, Rik van Looy ter Robert van Eenaeme. Od Slovencev je leta 2013 z drugim mestom največji uspeh zabeležil Borut Božič.

"To dirko sem si že dolgo zmagati, a v zaključku nikoli nisem imel dobrih nog. Tokrat je bilo drugače in sem prišel do 60. zmage, ki sem jo dolgo lovil," ki mu je do zmage v zadnjem kilometru pomagal tudi moštveni kolega Mathieu van der Poel, ki je bil do takrat v ubežni skupini skupaj z večnim tekmecem Woutom van Aertom in Alec Segaertom, ta se je zvezdnikoma priključil pozneje.

"Mathieu po petkovi zmagi ni imel svežih nog, njegov pobeg pa je bil idealen za našo ekipo, zelo mi je pomagal," je nizozemskega zvezdnika, ki se je po prihodu na cilj na začelju skupine veselil, kot da bi zmagal, pohvalil Philipsen.

Poleg Mohoriča sta Slovenijo zastopala tudi Luka Mezgec in Jan Tratnik, oba sta za najboljšimi zaostala pet minut in 31 sekund, zasedla pa sta 82. oziroma 102. mesto.

Izidi: 1. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Premier Tech) 5:08:03

2. Tobias Lund Andresen (Dan/Decathlon CMA)

3. Christophe Laporte (Fra/Visma Lease a bike)

4. Arnaud de Lie (Bel/Lotto Intermarche)

5. Robert Donaldson (Avs/Jayco AlUla)

6. Matteo Trentin (Ita/Tudor)

7. Luca Mozzato (Ita/Tudor)

8. Aime De Gendt (Bel/Pinarello Q36,5)

9. Jonas Abrahamsen (Nor/Uno-X Mobility)

10. Jasper Stuyven (Bel/Soudal Quick-Step)

...

32. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) vsi isti čas

82. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) + 5:31

102. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) isti čas

Preberite še: