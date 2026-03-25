Sterilizacija in kastracija hišnih ljubljenčkov: razbijamo najpogostejše mite

Sterilizacija in kastracija psov ter mačk sta že desetletja tema razprav med lastniki, hkrati pa ju spremlja veliko mitov, ki pogosto nimajo znanstvene podlage. Čeprav gre za rutinska veterinarska posega z jasnimi zdravstvenimi in družbenimi koristmi, napačne informacije še vedno vplivajo na odločitve številnih lastnikov.

V nadaljevanju razkrivamo najpogostejše mite o sterilizaciji in kastraciji ter kaj o tem pravi stroka.

Mit: sterilizacija in kastracija škodujeta zdravju živali

To je eden najbolj razširjenih mitov. V resnici imata oba posega številne zdravstvene koristi.

Pri samicah sterilizacija:

občutno zmanjša tveganje za tumorje mlečnih žlez, še posebej če je opravljena pred prvo gonitvijo,

prepreči nevarno okužbo maternice (piometro).

Pri samcih kastracija:

zmanjšuje tveganje za bolezni prostate,

preprečuje nastanek tumorjev na modih.

Mit: samica mora imeti vsaj eno leglo

Ta trditev nima znanstvene podlage. Pravzaprav raziskave kažejo, da zgodnja sterilizacija zmanjšuje tveganje za številne bolezni. Odločitev o posegu mora temeljiti na priporočilih veterinarja, ne na zastarelih prepričanjih.

Mit: kastrirani samci postanejo leni in izgubijo značaj

Po kastraciji se lahko zmanjšajo nezaželena vedenja, kot so agresija zaradi teritorija, označevanje z urinom in pobegi zaradi iskanja partnerja. Osnovni značaj živali ostane enak. Aktivnost in kondicija sta odvisni predvsem od prehrane in gibanja, ne od posega.

Mit: ljubljenčki se po posegu vedno zredijo

Res je, da se lahko energetske potrebe nekoliko zmanjšajo, vendar debelost ni neizogibna. Ključni sta uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost, z ustrezno skrbjo bodo vaši ljubljenčki ostali v odlični formi.

Mit: poseg je nevaren in tvegan

Sterilizacija in kastracija sta danes rutinska in varna posega. Sodobna veterinarska medicina vključuje nadzorovano anestezijo, standardizirane protokole in minimalno tveganje zapletov. Zapleti so redki, še posebej ob izkušenem veterinarju in pravilni pooperativni negi.

Mit: sterilizacija in kastracija sta nenaravni

Hišni ljubljenčki živijo v okolju, ki se močno razlikuje od naravnega. Nadzor nad razmnoževanjem je ključen za preprečevanje prenapolnjenih zavetišč in zmanjšanje števila zapuščenih živali. Vsako leto številni psi in mačke ostanejo brez doma, mnogi za vedno.

Mit: samec se mora vsaj enkrat pariti, da je srečen

To izhaja iz pripisovanja človeških lastnosti živalim. Živali nimajo psihološke potrebe po razmnoževanju kot ljudje. Njihovo vedenje vodi instinkt, kastracija pa pogosto zmanjša frustracijo.

Odgovorna odločitev za boljše življenje živali

Sterilizacija in kastracija nista le osebna odločitev lastnika, temveč tudi pomemben družbeni korak. Gre za posega, ki izboljšujeta kakovost življenja, podaljšujeta življenjsko dobo in zmanjšujeta število zapuščenih živali. V času obilice informacij je ključno zaupati preverjenim dejstvom in nasvetom veterinarjev, ne ljudskim mitom.