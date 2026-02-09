Maček Larry, britanski politik z najdaljšim stažem

Medtem ko so se vlade menjavale, premierji prihajali in odhajali, je Larry ostajal natanko tam, kjer mora biti: v udobnem domu na Downing Streetu 10, kjer opravlja delo glavnega lovilca miši in uživa v svojem življenju.

Maček Larry je eden najslavnejših likov v britanski politiki, od prihodnjega tedna pa bo tudi najdlje na svojem položaju. 15. februarja bo namreč minilo natanko 15 let, odkar živi na Downing Streetu 10, kar pomeni, da je uradno preživel kar šest britanskih predsednikov vlade.

Foto: Guliverimage

V rezidenco britanskega premierja ga je preselil David Cameron, ki si je Larryja omislil kot ljubljenčka za svoje otroke, a Larry je ostal na Downing Streetu 10, tudi ko so se Cameronovi preselili. Nato so prišli Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak in nazadnje Keir Starmer, Larry pa ostaja glavni stanovalec te slavne rezidence.

In ne samo, da jih je preživel, ankete kažejo, da je tudi veliko bolj priljubljen kot premierji. Pred splošnimi volitvami leta 2024 je javnomnenjska raziskava pokazala, da ima Larry višjo stopnjo priljubljenosti (44 %) in neto priljubljenosti (40 %) kot Sunak (22 % in –36 %) in Starmer (34 % in –7 %).

Foto: Guliverimage

Leni Larry dokazal, da zna loviti, a se mu pač ne ljubi

A na Downing Streetu 10 ni znan zgolj kot maček Larry, temveč nosi naziv Chief Mouser, glavni lovilec miši, čeprav ne upravičuje svojega naziva. V enem mesecu po vselitvi na Downing Street so ga opisali kot mačka z "opaznim pomanjkanjem morilskega nagona", kasneje pa so viri potrdili, da več časa namenja spancu kot lovljenju miši.

Leta 2011 so bile miši na Downing Streetu tako razširjene, da se je predsednik vlade Cameron med večerjo kabineta zatekel k temu, da je v eno od njih vrgel vilice. Zaradi pomanjkanja morilskega nagona so mačku tabloidi nadeli celo vzdevek leni Larry. Očitno so mu rumeni mediji prišli do živega, saj je kmalu dokazal, da se motijo. Svoj prvi zabeleženi ulov (miš) je opravil 22. aprila 2011. Več kot leto kasneje je sledil še prvi javni ulov, ko je svoj plen odložil na trato pred hišo s številko 10.

Foto: Guliverimage

Kabinet že pripravljen na njegovo smrt

Larry se je skotil januarja 2007 kot potepuški maček, a preden se mu je nasmehnila sreča z vselitvijo v eno najslavnejših rezidenc na svetu, je svoja prva mačja leta preživel v zavetišču Battersea Dogs & Cats Home. Tam so leto po tem, ko ga je posvojila družina Cameron, zaznali 15-odstotno povečanje posvojitev mačk.

Foto: Guliverimage

Chief Mouser danes tako šteje že častitljivih 19 let, kar je za mačka izjemna starost. Prav zaradi visoke starosti so v kabinetu že več let pripravljeni na njegovo smrt, v predalu jih čaka celo uradna izjava, s katero bodo javnosti sporočili, da je Larry odšel v večna lovišča.

A za zdaj ni še nobenega razloga za skrb: v kabinetu zagotavljajo, da je Larry dobrega zdravja, še vedno mirno opravlja svojo vlogo in z značilno mačjo distanco opazuje politično dogajanje okoli sebe.

Foto: Guliverimage

