Trumpov avto okupiral trmast protestnik: maček Larry #foto #video

Maček Larry je verjetno najbolj znani maček v Veliki Britaniji, saj živi na eni najslavnejših ulic: na Downing Street 10, kjer se nahaja rezidenca in urad predsednika vlade Združenega kraljestva.

V rezidenci je zaradi pomembnih gostov vedno pestro, zato ima belo-sivi mešanček precej dela, in nič drugače ni bilo včeraj, ko se je v Larryjevi rezidenci oglasil Donald Trump s soprogo Melanijo.

Larry je budno opazoval dogajanje in se celo postavil v kader, ko so fotografi v objektiv ujeli zakonca Trump z zakoncema May:

Larry ni zamudil priložnosti, da se pojavi na zgodovinski fotografiji. Foto: Getty Images

Zver branila zver

A mačji minister, kot ga ljubkovalno imenujejo, si je za ta dan zadal pomembnejšo nalogo: odločil se je braniti Trumpov predsedniški avtomobil, ki se ga drži vzdevek "The Beast" (zver, op. p.). Larry se je postavil pod vozilo in se ni hotel premakniti, zaradi česar je spet postal viralen.

Poročevalka Sky Newsa se je pošalila, da skuša Larry priti v "Zver", kar se lahko konča samo slabo.

Security incident in Downing Street after Larry the Cat tries to get inside The Beast.



He is currently sat underneath the car meaning it can’t move. pic.twitter.com/ZxQIwzOD4S — Charlie Proctor (@MonarchyUK) June 4, 2019

Larry se je za nekaj časa kar utaboril pod avtomobilom, zato so ga mnogi označili za najbolj trmastega protestnika tega dne.

"Velike težave z varnostjo, saj se je vladni maček Larry utaboril pod Trumpovo limuzino in se noče premakniti."

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) June 4, 2019

Kot mu pritiče, ima Larry tudi lastni Twitter profil, imenovan @Number10cat, kjer se je pod enako fotografijo pojavil zapis: "Lepa fotografija zveri. In predsednikovega avtomobila."

Larry, prvi mačji minister

Larry je na ulico Downing prišel 15. februarja 2011 in je prvi maček v kabinetu, ki so mu dali naziv "prvi mačji minister" ali "vladni maček". V rezidenco je prišel iz mačjega zavetišča, kjer so prepoznali njegove odlične lovske spretnosti, s katerimi ni razočaral niti v kabinetu.

S svojo pojavo in prijaznostjo je osvojil srca mnogih Britancev ter predstavnikov medijev, zaradi česar mu mnogi vsakodnevno pošiljajo darila in priboljške. Larry dneve preživlja z ovohavanjem in pozdravljanjem gostov, preverjanjem varnosti in preizkušanjem novega pohištva za spanje.

Larry ni samo odličen gostitelj, ampak tudi pozer. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Na ulico Downing je prispel v času mandata Davida Camerona, a ga je njegova naslednica Theresa May z veseljem posvojila. Enako se pričakuje tudi od njenega naslednika ali naslednice.

